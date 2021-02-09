Власти: с новой схемой жители Томска и области будут платить за вывоз мусора одинаково

Принятие новой территориальной схемы по обращению с ТКО нацелено на создание единой системы. Это позволит применить единый подход к формированию платы за вывоз мусора и избежать резкого роста тарифов, сказал и.о. начальника департамента природных ресурсов Максим Кривов.

«Произойдет выравнивание тарифа, и жители районов, и жители Томска будут платить одинаково. Будет более удобно, более понятно, потому что инфраструктура для всей области будет создана единая. Не будет такого, что жители отдаленных поселков платят за то, что их отходы едут до полигона 50 километров, как это бывает сейчас», — сказал Кривов.

Ранее сообщалось, что новую территориальную схему утвердили 30 декабря . В территориальной схеме прописаны прогнозные значения предельных тарифов для обращения с ТКО. Так, согласно прогнозу, для территории «север» предельный тариф на 2022 год может составить 624 рубля за кубометр, для «юга» — 651. К 2030-м тариф может составить 754 рубля за кубометр для «севера» и 783 рубля — для «юга».

«Мы взрывообразного роста тарифа не ожидаем. Все тарифные решения принимаются с учетом предельного роста платы граждан. Не может быть, что тариф в один момент станет в три раза больше», — отметил Кривов.





Новая схема предусматривает работу лишь двух регоператоров вместо семи и деление региона на «юг» и «север». Однако по словам, Кривова те предприятия, которые перестанут быть регоператорами все равно останутся на рынке.





«Отрасль обращения с ТКО не перенасыщена кадрами. Водитель мусоровоза — это не водитель самосвала. У них абсолютно разные навыки и опыт. И водителей мусоровозов на территории Томской области в принципе не хватает. Штат «Спецавтохозяйства» никуда не денется. Новый регоператор также будет обязан отдать на торги перевозку ТКО. Соответственно, все организации, занятые сейчас в перевозке, будут и дальше осуществлять свою деятельность», — подчеркнул он.





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