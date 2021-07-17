{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости Власти Республики Тыва ввели локдаун из-за коронавируса
Новости

Власти Республики Тыва ввели локдаун из-за коронавируса

ТВ2
ТВ2 ТВ2
15 часов назад

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг по предложению главного санитарного врача республики ввел в регионе локдаун. Мера принята в целях «стабилизации эпидемиологической ситуации по COVID-19, оптимизации работы системы здравоохранения республики в условиях роста тяжелых форм COVID-19», сообщается на сайте республиканской администрации.

Гражданам запретили  выходить из дома, кроме как по служебной необходимости и неотложным делам. Детям до 14 лет включительно больше нельзя находиться на улице без сопровождения взрослых. В регионе приостановлена деятельность туристических агентств, организаций допобразовнаия, сервисов по предоставлению бытовых услуг, непродовольственных магазинов, вещевых рынков, ярмарок, а также парков, скверов и игровых зон. Под запретом находится работа парикмахерских, бань, прием и размещение граждан в гостиницах, гостевых домах, хостелах и пансионатах.

Продолжат работать лишь аптеки, салоны сотовой связи и отдельно стоящие магазины, торгующие товарами первой необходимости.

На подъездах к популярным среди жителей республики озерам — Хадын, Дус-Холь (Сватиково), Чагытай и Торе-Холь — будут выставлены контрольные посты. Прибрежную зону будут патрулировать полиция и росгвардейцы. 

По данным республиканского управления Роспотребнадзора, на протяжении последних пяти недель недельные темпы роста заболеваемости ковидом в Туве сохраняются стабильно высокими — от 28,6% до 66%. Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах: дети до 17 лет — в 5,8 раза; лица 18-29 лет — в 8,7 раза; 30-49 лет — в 10,2 раза; 50-64 года — в 9,7 раза; старше 65 лет — в 9,4 раза.

На 16 июля суточный прирост заболевших составил 191 человек. Из коечного фонда в 1597 инфекционных коек свободны 13,3%.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.