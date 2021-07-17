Власти Республики Тыва ввели локдаун из-за коронавируса

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг по предложению главного санитарного врача республики ввел в регионе локдаун. Мера принята в целях «стабилизации эпидемиологической ситуации по COVID-19, оптимизации работы системы здравоохранения республики в условиях роста тяжелых форм COVID-19», сообщается на сайте республиканской администрации.

Гражданам запретили выходить из дома, кроме как по служебной необходимости и неотложным делам. Детям до 14 лет включительно больше нельзя находиться на улице без сопровождения взрослых. В регионе приостановлена деятельность туристических агентств, организаций допобразовнаия, сервисов по предоставлению бытовых услуг, непродовольственных магазинов, вещевых рынков, ярмарок, а также парков, скверов и игровых зон. Под запретом находится работа парикмахерских, бань, прием и размещение граждан в гостиницах, гостевых домах, хостелах и пансионатах.

На подъездах к популярным среди жителей республики озерам — Хадын, Дус-Холь (Сватиково), Чагытай и Торе-Холь — будут выставлены контрольные посты. Прибрежную зону будут патрулировать полиция и росгвардейцы.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора, на протяжении последних пяти недель недельные темпы роста заболеваемости ковидом в Туве сохраняются стабильно высокими — от 28,6% до 66%. Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах: дети до 17 лет — в 5,8 раза; лица 18-29 лет — в 8,7 раза; 30-49 лет — в 10,2 раза; 50-64 года — в 9,7 раза; старше 65 лет — в 9,4 раза.

На 16 июля суточный прирост заболевших составил 191 человек. Из коечного фонда в 1597 инфекционных коек свободны 13,3%.