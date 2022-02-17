Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Власти региона надеются, что Газпром выделит в 2022 году деньги на «Томские набережные»
Новости

Власти региона надеются, что Газпром выделит в 2022 году деньги на «Томские набережные»

ТВ2 ТВ2

Власти Томской области надеются получить в 2022 году деньги на продолжение реализации проекта «Томские набережные». Об этом на пресс-конференции рассказал замгубернатора Юрий Гурдин.

«С чем связана задержка финансирования. Я думаю, что вы наблюдаете, что сейчас у инвестора достаточно трудно финансово-экономическое положение. Это связано, в том числе, и с международными ограничениями, и запусками крупных инфраструктурным проектов, которые требовали больших вложений, но полноценной отдачи по ним так и нет. Все же надеемся, что в этом году какое-то финансирование получим», — сказал замгубернатора Юрий Гурдин.

Мегапроект «Томские набережные» был с помпой презентован в 2014 году. По проекту предполагалось, что в областном центре, в границах от коммунального моста до набережной реки Ушайки до 2030 года будет построен новый квартал. Ожидалось, что его главными объектами станут музей науки и техники, центр ледовых видов спорта, легкоатлетический манеж, деловые, жилые и торгово-развлекательные объекты.

Набережную Ушайки частично реконструировали. Эта реконструкция в рамках первого этапа проекта длилась почти пять лет. Инвестором проекта выступила компания «Газпром», реализовали его питерские строители из «СПб-Гранит». За 2 млрд спонсорских рублей удалось укрепить русло реки и использовать 1,5 гектара гранита. 

Помимо обновления набережной была реконструирована подпорная стенка на Главпочтамте, отремонтированы тротуары на участке от улицы Алексея Беленца до здания «1000 мелочей», установлены фонари. В 2019 году работы продолжились на тротуарах площади Ленина и у часовни. Были установлены новые фонари, которые, однако, по-прежнему, не работают.

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер пообещал в 2020 году выделить еще 1,5 млрд рублей на реализацию следующей очереди проекта, нацеленного на благоустройство территории в центре Томска. Однако средства от «Газпрома» на продолжение работ так и не поступили.

При этом, полученный результат неоднократно критиковали. Известный блогер-урбанист Илья Варламов назвал гранитную набережную Ушайки «памятником глупости».  Многие горожане тоже не в восторге от нового общественного пространства, чему есть очевидное доказательство — набережная стабильно безлюдна. Не ходят сюда. Неуютно здесь.

Сейчас в Центре развития городской среды разработали предложения по модернизации общественной территории на набережной реки Ушайки близ Большого концертного зала Томской филармонии. В настоящее время ведутся работы по поиску инвестора для реализации концепции урбанистов.

 

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.