Власти региона надеются, что Газпром выделит в 2022 году деньги на «Томские набережные»

Власти Томской области надеются получить в 2022 году деньги на продолжение реализации проекта «Томские набережные». Об этом на пресс-конференции рассказал замгубернатора Юрий Гурдин.

«С чем связана задержка финансирования. Я думаю, что вы наблюдаете, что сейчас у инвестора достаточно трудно финансово-экономическое положение. Это связано, в том числе, и с международными ограничениями, и запусками крупных инфраструктурным проектов, которые требовали больших вложений, но полноценной отдачи по ним так и нет. Все же надеемся, что в этом году какое-то финансирование получим», — сказал замгубернатора Юрий Гурдин.

Мегапроект «Томские набережные» был с помпой презентован в 2014 году. По проекту предполагалось, что в областном центре, в границах от коммунального моста до набережной реки Ушайки до 2030 года будет построен новый квартал. Ожидалось, что его главными объектами станут музей науки и техники, центр ледовых видов спорта, легкоатлетический манеж, деловые, жилые и торгово-развлекательные объекты.

Набережную Ушайки частично реконструировали. Эта реконструкция в рамках первого этапа проекта длилась почти пять лет. Инвестором проекта выступила компания «Газпром», реализовали его питерские строители из «СПб-Гранит». За 2 млрд спонсорских рублей удалось укрепить русло реки и использовать 1,5 гектара гранита.

Помимо обновления набережной была реконструирована подпорная стенка на Главпочтамте, отремонтированы тротуары на участке от улицы Алексея Беленца до здания «1000 мелочей», установлены фонари. В 2019 году работы продолжились на тротуарах площади Ленина и у часовни. Были установлены новые фонари, которые, однако, по-прежнему, не работают.

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер пообещал в 2020 году выделить еще 1,5 млрд рублей на реализацию следующей очереди проекта, нацеленного на благоустройство территории в центре Томска. Однако средства от «Газпрома» на продолжение работ так и не поступили.

При этом, полученный результат неоднократно критиковали. Известный блогер-урбанист Илья Варламов назвал гранитную набережную Ушайки «памятником глупости». Многие горожане тоже не в восторге от нового общественного пространства, чему есть очевидное доказательство — набережная стабильно безлюдна. Не ходят сюда. Неуютно здесь.

Сейчас в Центре развития городской среды разработали предложения по модернизации общественной территории на набережной реки Ушайки близ Большого концертного зала Томской филармонии. В настоящее время ведутся работы по поиску инвестора для реализации концепции урбанистов.