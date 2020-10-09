Власти расторгают контракт с перевозчиком по маршруту Томск — Северск

Расторгается госконтракт с перевозчиком на межмуниципальных маршрутах «Томск – Северск».





По итогам конкурсов на межмуниципальные маршруты № 442 «Томск – Северск», № 443 «Томск – Северск», № 308 «Томск – Наумовка (Георгиевка)» и № 313 «Томск – Орловка», а также № 401 «Северск – Позднеево» и № 514 «Северск – Камень» победителем было признано ООО «ЕвроТрансВладимир».



С 25 сентября выполнение новым перевозчиком рейсов по маршрутам, соединяющим Томск с Северском и другими населенными пунктами, началось со значительным числом срывов, что вызвало множество обоснованных жалоб от жителей. Причиной срывов стал выпуск на линию меньшего, чем это предусмотрено заключенными госконтрактами, количества автобусов. В связи с существенными нарушениями со стороны перевозчика заказчик принял решение о расторжении с 17 октября госконтракта по маршрутам №№ 442, 443, 308 и 313.





Для бесперебойного транспортного обслуживания населения в соответствии с федеральным законом о контрактной системе пассажирские перевозки по указанным маршрутам с 17 октября будет обеспечивать участник конкурса, заявке которого был присвоен второй номер и который обладает необходимым количеством техники.



​«Каждый перевозчик еще на этапе подачи заявки на участие в конкурсе должен реально оценивать свои силы и способность выполнить условия контракта, чтобы не допустить массовых нарушений. В противном случае расторжение контракта будет закономерным итогом недобросовестного исполнения обязательств в такой важной сфере жизнеобеспечения, как организация пассажирских перевозок», – подчеркнул заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.