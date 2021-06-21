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Главная Новости Власти рассказали, в каком формате пройдут выпускные в 9 и 11-ых классах Томска
Новости

Власти рассказали, в каком формате пройдут выпускные в 9 и 11-ых классах Томска

ТВ2
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час назад

С 23 по 28 июня в школах Томска состоятся торжественные церемонии вручения аттестатов. В связи с продлением в Томской области режима повышенной готовности, мероприятия для выпускников 9-х и 11-х классов пройдут в очном формате по классам с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

«Церемония вручения аттестатов будет проводиться отдельно для каждого класса. На мероприятии сможет присутствовать по одному родителю от выпускника. Каждая школа самостоятельно составляет расписание – когда и для какого класса пройдет церемония», - пояснил и.о. начальника департамента образования администрации Томска Максим Савенков.

Выпускники 11 классов, у которых по всем учебным предметам по результатам промежуточной аттестации за 10, 11 класс стоят отметки «отлично», получат аттестат с отличием, федеральную медаль «За особые успехи в учении» и медаль «Надежда Томска». Выпускники, имеющие итоговые отметки «отлично» и одну или две отметки «хорошо» по всем учебным предметам, а также являющиеся победителями, призёрами, лауреатами международных, всероссийских и региональных очных олимпиад, конкурсов, выставок, конференций, получат региональные медали «За особые достижения в учении».

Отметим, в этом школы Томска выпустят 5 030 выпускников 9-х классов и 3 200 выпускников 11-х классов. Среди выпускников - лучшие спортсмены, лауреаты премии города Томска в сфере образования, победители всероссийских, региональных и городских предметных олимпиад, конкурсов и фестивалей.

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