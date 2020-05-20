Власти рассказали, при каких условиях могут ослабить режим самоизоляции в Томской области

Томская область входит в благоприятную зону по заболеваемости и проводимым профилактическим мероприятиям. Однако смягчение режима самоизоляции в регионе будет возможно, когда сократится коэффициент распространения инфекции.

Этапы выхода региона из ограничительных мероприятий определяют три фактора: проведение достаточного количество тестов на коронавирус, наличие свободного коечного фонда, а также коэффициент распространения инфекции.





По словам вице-губернатора Ивана Деева, первые два показателя в регионе стабильны. Сегодня в Томской области тестируется в среднем 120 человек на 100 тысяч населения при нормативе 70 человек на 100 тысяч. Открытие второго респираторного госпиталя в клиниках Сибирского государственного медицинского университета и дополнительного структурного подразделения в медико-санитарной части № 2 позволили создать необходимый коечный резерв для лечения больных коронавирусом.





«Остается третий показатель – коэффициент распространения инфекции. Он считается по количеству заболевших за семь дней и сравнивается с предыдущей неделей. Если коэффициент менее единицы, то регион может двигаться к снятию ограничений», — пояснил Деев.





Показатель распространения резко вырос из-за 59 случаев коронавирусной инфекции среди вахтовиков, приехавших в Томскую область из Якутии.





«Если в течение этой и следующей недели всплеска заболеваемости не произойдет, у Томской области появится возможность снятия ограничений», — объяснил Деев.





Он напомнил, что всплеска заболевания можно избежать, если жители региона будут строго соблюдать обязательный масочный режим в общественном транспорте, магазинах и других закрытых помещениях с массовым пребыванием людей.





От эпидситуации зависит и старт летней детской оздоровительной кампании – как в загородных, так и в пришкольных лагерях.





В Томской области зарегистрировано 397 случаев заболевания коронавирусом: 271 на лечении, 122 выздоровели, четверо умерли. На 7 мая в Томской области COVID-19 был выявлен у 162 человек. Эксперты информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом прогнозируют, что при такой же динамике к 20 мая в регионе может быть около шестисот заболевших COVID-19. Власти среди причин, по котором растет число заболевших коронавирусом, называли нарушение режима самоизоляции в майские праздники.





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