Власти рассказали о заражении коронавирусом в перинатальном центре в Северске

Перинатальный центр в Северске временно закрыли из-за коронавируса у медсестры, сообщает оперштаб. Теперь пациентов будут отправлять в областной перинатальный центр.





«Эпидемиологи установили, что в медицинском учреждении строго соблюдались все меры санитарно-эпидемиологического контроля, медработники использовали средства индивидуальной защиты, в помещениях проводилась необходимая обработка», — сообщили в оперштабе.



После подтверждения коронавируса у медсестры взяли анализы у всех работников и пациентов перинатального центра.





Сегодня, 30 мая, стали известны результаты – они отрицательные. За всеми установлен эпидемиологический надзор на 14 дней.





Пять сотрудников, контактировавших с заболевшей медсестрой в дежурную смену, остаются на двухнедельной самоизоляции.

Часть пациенток, находившихся в стационаре, выписаны, остальные оставлены в центре до выписки. Женщины, наблюдавшиеся здесь амбулаторно, переведены в женскую консультацию.





Северский перинатальный центр закрыт на 14 дней на прием новых пациентов.





Напомним, 13 мая в областном перинатальном центре выявили двух зараженных коронавирусом сотрудников. Центр продолжает работать в штатном режиме.





В Томской области зарегистрированы 667 случаев заболевания коронавирусом: 351 на лечении (251 в стационарах, 100 на самоизоляции), 302 выздоровели, 14 умерли.





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