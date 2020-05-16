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16 мая,
2020
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Новости

Власти рассказали о заражении коронавирусом в перинатальном центре

ТВ2
ТВ2
41 минута назад

Оперштаб сообщил, что в областном перинатальном центре выявили двух зараженных коронавирусом сотрудников. Центр продолжает работать в штатном режиме. 

Власти рассказали о заражении коронавирусом в перинатальном центре

«COVID-19 подтвержден у двух сотрудников центра, заражение произошло вне профессиональной сферы. Оперативно был взят биоматериал у всех контактных с ними пациентов и коллег, — пояснил заместитель руководителя регионального оперштаба Иван Деев. — Полученные результаты отрицательные. Эпидемиологи продолжают работу, однако на сегодняшний день нет основания утверждать о распространении инфекции в учреждении. Центр работает в штатном режиме с соблюдением всех эпидемиологических мер».


По информации, поступившей в редакцию ТВ2 13 мая, коронавирус диагностирован у двух медицинских сотрудников Томского перинатального центра: одного из отделения патологии беременных и одного из послеродового отделения. Также сотрудники учреждения пожаловались на недостаток средств индивидуальной защиты.


В Томской области зарегистрировано 329 случаев заболевания коронавирусом: 241 на лечении, 84 выздоровели, четверо умерли. 


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