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31 января,
2020
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Власти рассказали о том, как будет благоустраиваться Ушайка в 2020 году

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Благоустройство центра Томска продолжится в 2020 году. Работы по укладке гранита будут вестись в районе Губернаторского квартала и на Каменном мосту, рассказал замгубернатора Евгений Паршуто на пресс-конференции.

Власти рассказали о том, как будет благоустраиваться Ушайка в 2020 году

Работы на набережной Ушайки начались в декабре 2014 года. Работы несколько раз останавливались (из-за паводка, отсутствия денег и обнаружения останков при раскопках), а сроки сдачи объекта постоянно менялись. 

Официально открытие первой очереди состоялось 6 сентября 2019 года. Томичи к обновленной набережной отнеслись неоднозначно — кому-то результат понравился, кто-то увиденное раскритиковал. Власти анонсировали продолжение проекта. 


«В 2020 году основные мероприятия будут развернуты на проспекте Ленина, на площади Ленина, перед зданием «1000 мелочей», на мосту через Ушайку. Хотим соединить всю благоустроенную территорию по проспекту Ленина. Возможно, начнутся работы на участке от здания «1000 мелочей» до БКЗ», — сказал замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.


Также планируется выложить гранит на тротуар на площади Ленина со стороны остановок общественного транспорта — 12 метров в глубину квартала от проезжей части. Также появится гранит и на пешеходной части Каменного моста через Ушайку. Сейчас администрация уточняет параметры работ и объем финансирования с «Газпромом». При этом объем работ будет сопоставим с работами в 2018-2019 году. 


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