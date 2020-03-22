Власти рассказали о ситуации с коронавирусом в Томской области

За сутки в Томской области новых подтвержденных диагнозов нет, сообщают в обладминистрации. В инфекционных отделениях Томска и Северска находятся 22 человека, в больницы попало еще шесть человек. Подтвержден COVID-19 только у одной женщины.

В больнице № 3 Томска проходят лечение 17 человек: один пациент с подтвержденным диагнозом, 10 с отрицательным, у шести поступивших (в том числе у пятерых госпитализированных в последние сутки) анализы взяты на исследования. В инфекционном отделении Северска проходят терапию 5 человек. Среди них один пациент с диагнозом ОРВИ (пробы на коронавирус показали отрицательный результат). У четверых (в том числе у одного поступившего в последние сутки) пробы в работе, — рассказали в обладминистрации.

Все прибывшие в Томскую область из других государств должны сообщить о своем прибытии на «горячую линию» +7 (3822) 516-616, 8-800-350-8850 или через онлайн-сервис. В течение 14 дней после прибытия оставаться на карантине у себя дома, оформив больничный лист через личный кабинет Фонда социального страхования.





Первый случай заболевания коронавирусом в Томске выявили 18 марта. Cначала губернатор сообщил, что женщина вернулась из Италии, где была на выставке собак. Позже ТВ2 стало известно, что заболевшая добиралась транзитом через Италию в Англию на выставку и обратно. Подробнее об этом мы рассказывали здесь. Роспотребнадзор нашел и проверит всех, кто летел одним рейсом с заболевшей коронавирусом томичкой.





В Томской области с 18 марта действует режим повышенной готовности. 19 марта его объявили по всей стране.

Режим предусматривает отмену всех спортивных и массовых мероприятий, а также перевод на дистанционное обучение.





Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь





ПОДДЕРЖИ ТВ2! ​Мы пишем о том, что важно.​