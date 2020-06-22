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22 июня,
2020
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Новости

Власти рассказали, насколько медучреждения Томской области обеспечены средствами индивидуальной защиты

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Медучреждения Томской области в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба обладминистрации. Респираторы, одноразовые защитные костюмы и халаты, экраны, специальные очки, бахилы, шапочки и перчатки больницы и поликлиники получают централизованно из фонда, сформированного на базе областного аптечного склада.


«Сейчас на региональном складе в наличии есть более 74  тысяч респираторов, около 29 тысяч костюмов, более шести тысяч одноразовых халатов, 10 тысяч шапочек, почти четыре тысячи очков», – сообщила председатель комитета организации лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Томской области Елена Потягайлова.


Департамент ежедневно проверяет наличие средств индивидуальной защиты в медорганизациях, их расход, а также объем закупок по контрактам.  При этом по ряду позиций запас сформирован более чем на месяц. Так, например, респираторов и очков хватит на два месяца вперед.


Средства индивидуальной защиты, необходимые для текущей работы больниц и поликлиник (маски, перчатки, антисептики и другие), медорганизации закупают самостоятельно, у них также сформирован месячный запас таких средств. Дополнительный резерв находится на областном аптечном складе и при необходимости распределяется в учреждения.

Фото: администрация Томской области
Фото: администрация Томской области
Фото: администрация Томской области
Фото: администрация Томской области
Фото: администрация Томской области
Фото: администрация Томской области

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