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27 октября,
2020
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Власти рассказали, насколько больницы Томской области обеспечены масками и лекарствами

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Облздрав проверяет наличие средств индивидуальной защиты в медорганизациях, их расход, а также объем закупок по контрактам. По данным региональных властей, респираторные госпитали Томской области имеют все необходимые запасы средств индивидуальной защиты и лекарств, дополнительные поставки идут без сбоев.


«В респираторных госпиталях Томска создан запас необходимых средств индивидуальной защиты и лекарств. Запас медикаментов и СИЗов есть и в других медорганизациях. Облздрав ежедневно проводит мониторинги наличия лекарственных препаратов для пациентов с COVID-19», — сообщила председатель комитета организации лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Томской области Елена Потягайлова.


На сегодняшний день на региональном складе в наличии более 110  тысяч респираторов, около 20 тысяч костюмов, более семи тысяч одноразовых халатов, 20 тысяч шапочек, почти 2,5 тысячи очков и 130 тысяч перчаток.


Средства индивидуальной защиты – респираторы, одноразовые защитные костюмы и халаты, экраны, специальные очки, бахилы, шапочки и перчатки – респираторные госпитали Томска получают централизованно из фонда, сформированного на базе областного аптечного склада.


Елена Потягайлова отметила, что средства индивидуальной защиты, необходимые для текущей работы больниц и поликлиник в регионе (маски, перчатки, антисептики и другие), медорганизации закупают самостоятельно и формируют минимум месячный запас таких средств. Дополнительный резерв размещается на областном аптечном складе и при необходимости может быть распределен в медучреждения.


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