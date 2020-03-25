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25 марта,
2020
Новости

Власти рассказали, когда в Томске закроются кинотеатры и ночные клубы

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Правительство поручило регионам временно закрыть кинотеатры, ночные клубы, развлекательные центры и детские игровые комнаты, а также запретить курение кальянов в ресторанах и барах. Власти Томска сейчас прорабатывают документ, регламентирующий закрытие.


«В Томской области сейчас прорабатывается решение оперативного штаба. Я сразу скажу, что решение будет положительным, поскольку, взывая к гражданской ответственности, достаточно сложно получить необходимый эффект. Поэтому мы будем вынуждены протокольно закрепить позицию и в отношении развлекательных учреждений, и разного рода клубов, кальянных. Как только решение будет оформлено, оно будет подписано и вступит в силу», — рассказал замгубернатора по социальной политике Иван Деев.


Большинство государственных учреждений в Томской области уже закрылись на карантин. Частные учреждения работали. Кинотеатры и театры продавали билеты на сеансы, но ограничили количество посетителей — не больше 50 человек. 


В России за последние сутки выявлено 163 зараженных коронавирусом. Общее число заболевших, по данным на 25 марта, – 658 человек, из них 410 в Москве. Выздоровели 29 человек.


В Томской области новых случаев нет. На сегодняшний день в больнице Северска остаются 7 человек, у всех отрицательные результаты анализов на наличие коронавирусной инфекции. В Томске в инфекционном отделении горбольницы № 3 находится 21 человек: диагноз подтвержден у одной пациентки, у 17 пациентов ПЦР-тест отрицательный, у троих анализы отправлены на исследование. Все госпитализированные получают симптоматическое лечение.

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