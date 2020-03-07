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07 марта,
2020
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Власти рассказали, когда на Томи начнутся ледовзрывные работы

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Рабочая группа утвердила график ледорезных и ледовзрывных работ. Они начнутся с 11 марта.

Власти рассказали, когда на Томи начнутся ледовзрывные работы

Ослабление ледового покрова на Томи начнется в среду, 11 марта. Трехкилометровый участок у острова Чернильщиковский с отводом в протоку Поросскую планируется пропилить за пять дней.


С 15 марта ледорезные работы продолжатся в черте Томска — от Северного моста до острова Собачий, с 18 марта — в районе Боярских островов. В общей сложности специалистам предстоит пропилить около 30 км ледового поля.


Ледовзрывные работы на Томи запланированы с 17 по 18 марта в районе с. Батурино и протоки Светлой. На Оби — в 3 км ниже по течению от д. Тискино Колпашевского района — взрывать лед начнут 13 марта.


Безопасность во время всех мероприятий будут обеспечивать сотрудники областной поисково-спасательной службы и Государственной инспекции по маломерным судам.


«Выбор участков пиления и подрывов льда сделан на основании рекомендаций экспертного совета, в который вошли два доктора географических наук, специалисты-гидрологи и метеорологи, представители Верхне-Обского бассейнового водного управления, руководители регионального управления МЧС и территориальной системы ГО и ЧС», — сообщил замгубернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.


Ледовзрывные работы в рамках госконтракта проведут специалисты кемеровской компании «Кузбасспецвзрыв», ледорезные — новосибирское ООО «Финэксперт». На эти цели в областном бюджете предусмотрено 13 млн рублей. На обеспечение работы авиатехники, мониторинг заторообразующих условий, получение данных о погоде в реальном времени и измерений с гидропостов — еще 7 млн рублей.

 

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