Власти рассказали, какое наказание грозит нарушителям карантина по коронавирусу

«Ответственность за неисполнение таких рекомендаций лежит на том, кто принимает такие решения, что он продолжает прокат или продолжает препятствовать разобщению граждан. Ответственность на самом деле предусмотрена разная — от административной до уголовной. Причем как для юридических, так и для физических лиц. И если человек не самоизолировался и стал источником инфекций для других граждан, зная о том, что он должен самоизолироваться, то в этом случае может наступить уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы», — сказал замгубернатора Иван Деев.





Сейчас все прибывшие из других стран в Томскую область обязаны в течение 14 дней оставаться на самоизоляции. Оперативно сообщить о своем возвращении из другой страны в Томскую область можно через онлайн-сервис. В анкете указываются контакты и сведения, из какой страны вернулся человек, есть ли у него признаки вирусного заболевания. Информация будет оперативно передаваться медицинским работникам и в управление Роспотребнадзора по Томской области.





По телефонам (3822) 516-616, 8-800-350-8850 жители могут обратиться за уточнением алгоритма действий при возвращении из других стран и по вопросам профилактики коронавирусной инфекции COVID-19.





Томичи, вернувшиеся из иностранных государств, должны в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции. В это время запрещены контакты с другими людьми, выход в любые общественные места.





Медики напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции: не общаться с заболевшим, избегать мест массового скопления людей, соблюдать гигиену рук, проветривать помещения, отказаться от поездок в регионы и страны, где установлены случаи заболевания коронавирусом.





Случаи возбуждения уголовных дел по факту несоблюдения карантина уже есть. Так в отношении главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой возбуждено дело о халатности после того, как она скрыла поездку в Мадрид и вернулась оттуда с коронавирусом. Как сообщалось со ссылкой на СУ СКР по региону, уголовное дело по двум статьям - 237 (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и 293 (халатность) УК РФ возбудили в Ставропольском крае в отношении врача по факту нарушения режима самоизоляции в целях профилактики распространения Covid-19.





Добавим, что новых случаев COVID-19 в Томской области нет. На утро вторника, 24 марта, в инфекционном отделении 3-й городской больницы Томска 20 человек: диагноз подтвержден у одной пациентки 18 марта, у 17 пациентов ПЦР-тест отрицательный, у двух вновь поступивших анализы отправлены на исследование.





В Северске сейчас 8 пациентов: у всех пробы показали отрицательный результат (подозрения на COVID-19 не подтвердились).





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