Власти рассказали, какие дороги отремонтируют в Томской области в 2022 году в рамках нацпроекта

В 2022 году в Томской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» планирует отремонтировать свыше 240 км дорог. При формировании списка объектов приоритет отдавался не только центральным транспортным магистралям, но и отдаленным городским улицам и региональным трассам. В Томске включены в план ремонта семь объектов, отмеченных жителями на «Карте убитых дорог ОНФ».

На региональной сети планируется отремонтировать свыше 220 км трасс в Томском, Шегарском, Колпашевском, Молчановском, Бакчарском, Чаинском, Верхнекетском и Зырянском районах. Это участки автодорог Томск — Мариинск, Томск — Самусь, Томск — Каргала — Колпашево, Каргала — Бакчар, Бакчар — Подгорное — Коломино, Колпашево — Белый Яр, Больше-Дорохово — Тегульдет, подъезд к с. Корнилово и д. Аркашево, Мельниково – Кожевниково ‑ Изовка.

В Томске планируется провести комплексный ремонт участков 11 улиц: Баумана (от ул. Энтузиастов до ул. Мечникова), Мечникова (от ул. Баумана до ул. Гамалея), Гамалея (от ул. Мечникова до ул. Ивановского), Герцена (от ул. Киевской до ул. Дзержинского), Гагарина, Ивановского, Высоцкого, К. Маркса, Бирюкова, Беринга и. Сибирской.

В Северске в план нацпроекта вошли пять объектов: улицы Славского (от моста до кольца на въезде в город), Калинина (от ул. Свердлова до ул. Московская), Солнечная (от ул. Северная до ул. Калинина), проспект Коммунистический (от ул. Леонтичука до ул. Первомайская) и площадь Ленина.