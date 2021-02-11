Власти рассказали, как идет вакцинация от COVID-19 в Томской области

В Томскую область завезли 25 312 доз вакцины от коронавирусной инфекции Спутник-V. На вакцинацию к этому дню записались уже почти 26 тысяч человек. О том, как будет идти кампания и когда ждать следующей партии вакцины рассказал замгубернатора по социальной политике Иван Деев.

«По состоянию на 10 февраля у нас поступило 25 312 доз вакцины против коронавирусной инфекции Спутник-V. До конца месяца должны поступить еще 28 588 тысяч вакцин. Мы смогли настроить инфраструктуру медицинских организаций таким образом, что можем принять и хранить более 500 тысяч доз вакцины», — рассказал Иван Деев.





По его словам, когда вакцинация только стартовала в регионе, приоритетом было привить врачей, учителей и других работников социальной сферы. Сейчас же первой группой по приоритетам стали люди, старше 60 лет, которые имеют хронические заболевания бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение, а также те, кто живет в закрытых учреждениях. Для этих людей, по словам Деева, вакцины уже предусмотрены.





«Что касается прививок на текущий момент 8650 человек у нас поставили первый компонент и 2655 второй компонент. Мы отработали со всеми медицинскими организациями по логистике, готовы в день прививать 1500 человек на территории ТО. И в принципе инфраструктурно готовы увеличить мощность от трех тысяч прививок в день, если самой вакцины будет достаточно», — отметил он.





Кроме того, власти приняли решение, что в ближайшее время большую партию вакцин отправят в населенные пункты на севере региона, так как скоро они могут остаться отрезаны от земли.





«Хотел бы попросить жителей, которые подали заявку на вакцинацию, не нужно переживать, что про вас забыли, мы всю информацию собираем и храним. Сегодня количество записавшихся больше, чем количество доз, которые есть в регионе, но я еще не обозначаю коллективы, которые хотят привиться. Сегодня я озвучил цифру только записавшихся индивидуально. Не нужно переживать, поставим прививку обязательно», — добавил замгубернатора.





Отметим, массовая вакцинация российской Спутник V в Томской области началась 15 января, но медицинские и работники образования могли поставить ее еще в декабре 2020 года. Вакцинация проводится в два этапа.





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