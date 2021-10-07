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Власти рассказали, где в Томской области отремонтируют дороги в 2022 году

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Томская область в 2022 году по национальному проекту планирует отремонтировать 240 км региональных дорог, сообщает пресс-служба обладминистрации. Заказчик уже приступил к аукционам по определению подрядных организаций.

В план 2022 года включены участки автодорог Томск – Мариинск (14,1 – 46,7 км), Томск – Самусь (9,13 – 29,6 км), подъезд к с. Корнилово, д. Аркашево (9,4 – 15,5 км) в Томском районе, Каргала – Бакчар (24,9 – 44,9 км), река Обь – Мельниково (0 – 9,8 км), Мельниково – Кожевниково – Изовка (2,3 – 18,7 км) в Шегарском районе, Бакчар – Подгорное – Коломино (77,9 – 98 км) в Бакчарском и Чаинском районах, Колпашево – Белый Яр (87 – 117,6 км) в Верхнекетском районе, Больше-Дорохово – Тегульдет (27 – 47 км) в Зырянском районе, Могильный Мыс – Парабель – Каргасок (110 – 117,5 км) в Парабельском районе, а также три участка трассы Томск – Каргала – Колпашево (64,5 – 77,5 км, 183 – 214 км, 277 – 289,4 км) в Шегарском, Молчановском и Колпашевском районах.

Подрядные организации уже определены по пяти объектам: Томск – Каргала – Колпашево, Бакчар – Подгорное – Коломино, подъезд к с. Корнилово, д. Аркашево, река Обь – Мельниково и Могильный Мыс – Парабель – Каргасок.

«В задачи национального проекта «Безопасные качественные дороги» входит ремонт не только улично-дорожной сети агломераций, но и региональных автотрасс. Мы приводим в нормативное состояние по нацпроекту наиболее проблемные участки дорог регионального значения. Ремонтные работы ведутся с применением современных материалов и эффективных технологий, что увеличивает долговечность дорожной одежды и межремонтные сроки», — отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

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