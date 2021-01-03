Власти рассказали, где в 2021 году появятся новые комплексы фиксации нарушений ПДД

Девять стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения установят в начале 2021 года в Томской области. Их установят на трассах Томск — Самусь (13 — 14 км), Томск — Мариинск (16 км+700 м и 20 км+870 м), Кузовлево — Светлый (4 — 5 км), Мельниково — Кожевниково — Изовка (32 км), объездной дороге Томска (8 км), подъезде к Томску от автодороги Р-255 (104 км+800 м). Также фотовидеофиксирующее оборудование установят в селе Каргасок на улице Кирова, 56 и в городе Колпашево на улице Победы, 105.

В 2020 году в Томской области установили два стационарных комплекса фотовидеофиксации на перекрестках пр. Ленина — ул. Учебная и пр. Комсомольский — ул. Енисейская. Кроме того, были приобретены три передвижных комплекса для фиксации нарушений скоростного режима и осуществлен перенос аппаратно-программного комплекса «АвтоУраган-ВСМ2» на рубеж контроля в Томске — Кузовлевский тракт между Северным мостом и развязкой с улицей Мостовой.





«Мы комплексно выполняем задачи, поставленные Президентом России в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Одной из ключевых задач является снижение аварийности на дорогах. Для повышения безопасности участников дорожного движения Томская область оборудует комплексы фотовидеофиксации в наиболее аварийных местах», — отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.





​Комплексы будут фиксировать основные виды нарушений правил дорожного движения: превышение скорости; движение по автомагистрали на транспортном средстве, скорость которого по техническим характеристикам менее 40 км/час; выезд на полосу встречного движения; проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе на регулируемом пешеходном переходе; невыполнение требования правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора.