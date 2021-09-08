Власти рассчитывают сдать в эксплуатацию новое кладбище под Томском в декабре 2021 года

В деревне Воронино под Томском завершается строительство нового кладбища на 64,5 тыс. мест захоронения. Общая стоимость работ составила порядка 251 млн рублей. Расчетный срок службы объекта – больше 11 лет.

Власти уточняют, что срок действия контракта продлен до 31 декабря 2021 года. Это связано с санитарно-эпидемиологическими ограничениями в пандемию, нехваткой человеческих ресурсов для выполнения всего комплекса работ, возникновением дополнительных работ, требующих иных технических решений, и неблагоприятными погодными условиями. Основной объем технического задания по проекту – это земляные и асфальтобетонные работы, которые запрещено выполнять в дождливую погоду или при перепадах температур. Однако при этом, отметили в городском департаменте капитального строительства, компании-подрядчику будет начислена неустойка за нарушение срока исполнения муниципального контракта.

На сегодняшний день на кладбище проведено зонирование территории, устроены проезды и дороги. Строители проложили наружные системы водопровода, канализации, установили ограждения, выполнили технологическое присоединение к инженерным системам электроснабжения. В настоящий момент ведутся работы по асфальтированию проездов и дорог. Для завершения строительства необходимо обустроить переходы через водоотводные канавы, благоустроить территории возле административно-бытового здания и общественного туалета, выполнить озеленение и установить недостающее ограждение.

«При подходящих погодных условиях комплекс работ на объекте планируется завершить до конца октября 2021 года. Ввести объект в эксплуатацию можно будет в декабре 2021 года, при условии отсутствия замечаний у Главной инспекции государственного строительного надзора Томской области», — сообщает пресс-служба мэрии.