Власти рассчитывают построить 15 больниц, в том числе в Южных воротах и Северном парке

Аудит первичного звена здравоохранения завершился в Томской области. Власти региона в рамках программы модернизации планируют строительство 15 больниц и ремонт больше 200 объектов здравоохранения.

«Мы провели аудит первичного звена здравоохранения. Сюда вошли ФАПы, все центральные районные больницы с их стационарами, отделениями скорой помощи и так далее. Аудит показал, что порядка 5 тысяч единиц оборудования нужно поменять. Капитальный ремонт нужен 260 объектам», — рассказал замгубернатора Иван Деев на пресс-конференции.





Он добавил, что в рамках программы планируется и строительство 15 больниц.





«В том числе в Южных воротах, Северном парке, других районах города. Вопрос строительства мы отрабатывали с главами поселений и главами районов. Соответственно, информацию о том, где и каких поликлиник не хватает, предоставляют они. На штабе в Южных воротах, например, жители постоянно говорят о поликлинике. Но больницы появятся не только в Томске, но и в городе Асино, в одном из районов Колпашева, где сейчас доступ к медицинской помощи достаточно длительный», — рассказал Иван Деев.





Он добавил, что региональная программа модернизации сформирована и отправлена на утверждение в Минздрав. По информации обладминистрации, уже запланировано строительство детской поликлиники в городе Асино и поликлиники в селе Кривошеино. В областном бюджете 2020 года выделено 14 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации по этим объектам.





Госпрограмма укрепления первичного звена здравоохранения запущена осенью 2019 года. На ее реализацию планируется выделить дополнительно 150 миллиардов рублей в течение следующих трех лет.