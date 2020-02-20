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20 февраля,
2020
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Новости

Власти рассчитывают построить 15 больниц, в том числе в Южных воротах и Северном парке

Валентина Анкудинова
Валентина Анкудинова
4 часа назад

Аудит первичного звена здравоохранения завершился в Томской области. Власти региона в рамках программы модернизации планируют строительство 15 больниц и ремонт больше 200 объектов здравоохранения.

Здание амбулатории в Южных воротах
Здание амбулатории в Южных воротах

«Мы провели аудит первичного звена здравоохранения. Сюда вошли ФАПы, все центральные районные больницы с их стационарами, отделениями скорой помощи и так далее. Аудит показал, что порядка 5 тысяч единиц оборудования нужно поменять. Капитальный ремонт нужен 260 объектам», — рассказал замгубернатора Иван Деев на пресс-конференции. 


Он добавил, что в рамках программы планируется и строительство 15 больниц.


«В том числе в Южных воротах, Северном парке, других районах города.  Вопрос строительства мы отрабатывали с главами поселений и главами районов. Соответственно, информацию о том, где и каких поликлиник не хватает, предоставляют они. На штабе в Южных воротах, например, жители постоянно говорят о поликлинике. Но больницы появятся не только в Томске, но и в городе Асино, в одном из районов Колпашева, где сейчас доступ к медицинской помощи достаточно длительный», — рассказал Иван Деев.


Он добавил, что региональная программа модернизации сформирована и отправлена на утверждение в Минздрав. По информации обладминистрации, уже запланировано строительство детской поликлиники в городе Асино и поликлиники в селе Кривошеино. В областном бюджете 2020 года выделено 14 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации по этим объектам.


Госпрограмма укрепления первичного звена здравоохранения запущена осенью 2019 года. На ее реализацию планируется выделить дополнительно 150 миллиардов рублей в течение следующих трех лет. 

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