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Главная Новости Власти проверят гибель семьи после введения новосибирской вакцины от коронавируса
Новости

Власти проверят гибель семьи после введения новосибирской вакцины от коронавируса

ТВ2
ТВ2 ТВ2
17 минут назад

В Краснодарском крае семья скончалась через несколько недель после вакцинации от коронавируса. Они ставили новосибирскую «ЭпиВакКорону»: трое умерли, один — в реанимации.

На сайте Росздравнадзора говорится, что «по поручению Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверит распространенную в социальных сетях информацию о том, что в регионе  семья из 4 человек, якобы, пострадала после вакцинации от коронавирусной инфекции».

Телеграм-канал Readovka сообщает, что вся семья опасалась последствий после прививки, но очень боялась заболеть. Поэтому, узнав о вакцине «ЭпиВакКорона», после которой почти нет побочек, решила ставить ее. В Краснодарском крае её нет, поэтому члены семьи специально ездили в Москву. Все привились 29 июня. Через неделю заболели и слегли с высокой температурой. Потом были госпитализированы. Умерли 37-летний отец семьи, его 36-летняя жена и 58-летняя теща. Отец мужчины находится в реанимации.

Их родственница рассказала в интервью «МК», что у них у всех был медотвод по сахарному диабету. К тому же — двое находились на диализе: «Лялечке должны были сделать какую-то плановую операцию, связанную с почками, но в диализном центре ей вроде как сказали, что без прививки делать ничего не станут. И раз уж так сложилось, они все вместе заодно решили уколоться».

 

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