Власти предложили разрешить переносить туры с кешбэком до конца 2021 года

Туристам могут разрешить перенести тур, если в регионе, где запланирован отдых, объявлены режим повышенной готовности или ЧС из-за COVID-19. Сейчас все поездки в рамках программы должны быть завершены до 10 января ‎2021 года. Об этом сообщает РБК.

Правительство подготовило проект постановления, которым путешественникам разрешается перенести туры с кешбэком до конца 2021 года, если на территории запланированного места отдыха объявили режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.



Срок переноса должен быть определен дополнительным соглашением между туристом и юридическим лицом, предоставляющим туруслугу.



В пояснительной записке к документу отмечается, что после ужесточения ограничительных мер из-за коронавируса в некоторых регионах многие обращаются к туроператорам и гостиницам с просьбой о переносе поездок. В первую очередь это относится к Санкт-Петербургу, куда в рамках программы куплено около 10 тысяч туров.