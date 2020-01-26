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26 января,
2020
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Власти предлагают студентам пройти практику в домах-интернатах и ПНИ

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Студенты-медики и обучающиеся по направлению «социальная работа» могут проходить практику в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в том числе психоневрологических. Об этом сообщил замгубернатора Иван Деев. 

Власти предлагают студентам пройти практику в домах-интернатах и ПНИ

Власти считают, что такая помощь будет взаимовыгодной: студенты пройдут обязательную практику, погрузятся в особенности своей профессии и оценят свои силы, а домам-интернатам это будет поддержкой в летний период, когда сотрудники уходят в отпуск.


«Необходимо проработать вопрос проезда и проживания студентов на период практики. Ведь почти все интернаты находятся на отдаленном расстоянии от областного центра. Думаю, главы муниципалитетов помогут решить этот вопрос. С университетами — СибГМУ и ТГУ — проработаем вопрос мотивации студентов, которые будут готовы пройти производственную практику в этих учреждениях», — сообщил Иван Деев.


Сообщается, что волонтеры и добровольцы проводят в интернатах культурно-массовые мероприятия, помогают сотрудникам организовать прогулки для маломобильных подопечных и уход за тяжелобольными. Посещают дома престарелых и людей с инвалидностью студенты Северского промышленного колледжа, СибГМУ, общественных организаций «Спрятанный мир», «Волшебник добродей», «Креативные мамочки и их дети» и другие. 

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