Власти: Пострадавшую от паводка дамбу в Томской области отремонтируют за два года

Министерство природных ресурсов и экологии РФ одобрило проект по капремонту дамбы на реке Ум в Томской области, на которой из-за многочисленных повреждений после паводка в 2017 году была объявлена чрезвычайная ситуация локального характера. Ремонтные работы по восстановлению защитных функций плотины начнутся в 2020 году и займут около двух лет, сообщается на сайте обладминистрации.

«Плотина на реке Ум – потенциально опасное гидротехническое сооружение. В случае аварии, которая может произойти здесь при тяжелом сценарии паводка, экономический ущерб достигнет 90 миллионов рублей. Капремонт сооружения будет продолжаться в течение двух лет из-за большого объема работ, но позволит полностью восстановить защитные функции плотины и продолжить ее безаварийную эксплуатацию», – цитирует пресс-служба регионального правительства начальника отдела водных ресурсов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Наталью Филатову.





На капитальный ремонт дамбы будет направлено 48,4 млн рублей, в том числе более 40 млн рублей из федерального бюджета. Работы начнутся сразу после прохождения половодья весной текущего года.