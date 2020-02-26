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26 февраля,
2020
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Власти: Пострадавшую от паводка дамбу в Томской области отремонтируют за два года

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Министерство природных ресурсов и экологии РФ одобрило проект по капремонту дамбы на реке Ум в Томской области, на которой из-за многочисленных повреждений после паводка в 2017 году была объявлена чрезвычайная ситуация локального характера. Ремонтные работы по восстановлению защитных функций плотины начнутся в 2020 году и займут около двух лет, сообщается на сайте обладминистрации.

Власти: Пострадавшую от паводка дамбу в Томской области отремонтируют за два года

«Плотина на реке Ум – потенциально опасное гидротехническое сооружение. В случае аварии, которая может произойти здесь при тяжелом сценарии паводка, экономический ущерб достигнет 90 миллионов рублей. Капремонт сооружения будет продолжаться в течение двух лет из-за большого объема работ, но позволит полностью восстановить защитные функции плотины и продолжить ее безаварийную эксплуатацию», – цитирует пресс-служба регионального правительства начальника отдела водных ресурсов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Наталью Филатову.


На капитальный ремонт дамбы будет направлено 48,4 млн рублей, в том числе более 40 млн рублей из федерального бюджета. Работы начнутся сразу после прохождения половодья весной текущего года.

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