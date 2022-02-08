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Власти пообещали помочь с работой сотрудникам закрывающегося из-за пожароопасности интерната в Александровском

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Глава томского областного департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина заявила, что решение о закрытии дома-интерната для престарелых и инвалидов в Александровском может быть принято только после всесторонней подготовки. Комментарий чиновницы опубликовал Центр управления регионом (ЦУР).

«Учреждение находится в деревянном здании с самой низкой степенью огнестойкости. Это значит, что обеспечить стопроцентную безопасность для проживающих в доме-интернате невозможно. Печальное подтверждение этому — пожары в январе в двух домах-интернатах других российских регионов. К сожалению, гибели людей там избежать не удалось», — отметила Киняйкина.

В департаменте соцзащиты пообещали рассмотреть возможность переезда учреждения в кирпичное здание, предложенное главой Александровского района Виктором Мумбером. Также для каждого сотрудника интерната рассмотрят варианты трудоустройства в случае закрытия учреждения. 

При этом власти продолжают искать постояльцам интерната новое место для проживания: в качестве таких мест рассматриваются приемные семьи для пожилых и другие интернаты региона. Глава департамента соцзащиты подтвердила, что шестеро жильцов интерната уже согласились на переезд.

Ранее сотрудники александровского интерната для престарелых и инвалидов записали видеообращение к Владимиру Путину. По словам авторов обращения, 19 января в интернат приехала комиссия из областного департамента соцзащиты. Ее члены объявили работникам учреждения, что в этом году интернат планируют закрыть из-за пожароопасности деревянного здания, в котором он расположен. Также комиссия стала уговаривать жильцов интерната написать заявление на переезд в другое учреждение. 

Работники интерната попросили президента сохранить учреждение, в случае закрытия которого работу потеряют 26 человек. Кроме того, они предполагают, что по той же причине следующим могут закрыть местный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, который также находится в деревянном здании.

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