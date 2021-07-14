Власти подтвердили, что в роддоме 4 вновь открывается ковидный госпиталь

С 14 июля на базе родильного дома №4 Томска вновь разворачивается респираторный госпиталь на 308 коек, 40 из которых – реанимационные. Все койки в новом госпитале подключены к кислороду.

В гинекологическом отделении роддома развернута зона фильтра, а акушерский блок и отделение патологии беременности перепрофилированы под «красную зону».

Здесь будут проходить лечение пациенты с новой коронавирусной инфекцией, пневмонией средней степени тяжести, также в госпиталь будут переводиться из медсанчасти №2 беременные женщины с подтвержденным COVID-19 для прохождения лечения и родоразрешения.

В то же время женская консультация роддома продолжит работу для амбулаторных пациенток. Также будет продолжено обследование и лечение прикрепленных пациенток в дневном стационаре. Для этого предприняты все меры по организации инфекционной безопасности, в том числе, оборудованы разные входы, закрыта вентиляция.

На период работы респираторного госпиталя на базе роддома №4 пациентки, поступавшие ранее по скорой помощи, будут направляться в соответствующие профильные отделения учреждений родовспоможения. Весь объем запланированных родов возьмут на себя областной перинатальный центр, родильный дом №1 и родильный дом им. Н.А. Семашко.