Власти подтвердили, что в роддоме 4 вновь открывается ковидный госпиталь
С 14 июля на базе родильного дома №4 Томска вновь разворачивается респираторный госпиталь на 308 коек, 40 из которых – реанимационные. Все койки в новом госпитале подключены к кислороду.
В гинекологическом отделении роддома развернута зона фильтра, а акушерский блок и отделение патологии беременности перепрофилированы под «красную зону».
Здесь будут проходить лечение пациенты с новой коронавирусной инфекцией, пневмонией средней степени тяжести, также в госпиталь будут переводиться из медсанчасти №2 беременные женщины с подтвержденным COVID-19 для прохождения лечения и родоразрешения.
В то же время женская консультация роддома продолжит работу для амбулаторных пациенток. Также будет продолжено обследование и лечение прикрепленных пациенток в дневном стационаре. Для этого предприняты все меры по организации инфекционной безопасности, в том числе, оборудованы разные входы, закрыта вентиляция.
На период работы респираторного госпиталя на базе роддома №4 пациентки, поступавшие ранее по скорой помощи, будут направляться в соответствующие профильные отделения учреждений родовспоможения. Весь объем запланированных родов возьмут на себя областной перинатальный центр, родильный дом №1 и родильный дом им. Н.А. Семашко.
С 22 октября 2020 года роддом №4 Томска был перепрофилирован под респираторный госпиталь для пациентов с COVID-19, на базе которого было развернуто 300 коек. За этот период медики пролечили здесь 1900 пациентов с COVID-19 и пневмонией.
«За этот период медики пролечили в четвертом роддоме 1 900 пациентов с коронавирусом и пневмонией, а региональная служба родовспоможения смогла организовать качественную работу в других профильных учреждениях. Уверены, также будет и в нынешней эпидситуации: мы заблаговременно готовимся к росту заболевших COVID-19, продолжая оказывать беременным и роженицам качественную медицинскую помощь», – подчеркнула замгубернатора Алена Левко.
При этом, жители Томска не поддержали решение о перепрофилировании роддома. Была запущена петиция, а у здания роддома прошла протестная акция. На нее пришли мамы с детьми, беременные женщины, медсестры и врачи роддома, а также просто неравнодушные томичи. Всего около ста человек.
Томичка Юлия Мустафина провела акцию прощания с роддомом. Девушка оставила несколько гвоздик у крыльца роддома, а затем установила у здания областной администрации «гроб медицины».
Накануне сообщалось, что в регионе для лечения коронавирусных больных в регионе развернуто 1814 коек. По данным облздрава, свободны в регионе 14%. Под ковид-госпитали были вновь перепрофилированы Больница скорой медицинской помощи, готовится к перепрофилированию роддом № 4. Также больных ковидом принимают в МСЧ №2, горбольнице №3, ОКБ, Томской районной больнице, детской инфекционной больнице имени Сибирцева, а также СибФНКЦ в Северске.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Как оптимизация повлияла на состояние больниц в период коронавируса
«Не потерять четвертый роддом»: мамочки и беременные вышли на пикет в Томске
«Отбирать роддом — кощунство»: томички вышли на одиночные пикеты против перепрофилирования роддома № 4