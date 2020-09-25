Власти объявили о начале второй волны коронавируса в Томской области

Власти региона объявили о том, что в Томской области началась вторая волна коронавируса.

«Я думаю, что мы в начале второй волны. У нас было существенное снижение во второй половине июля — начале августа. Было по 30-45 случаев в сутки за счет. Потом мы вышли на учебу, появились вспышки в закрытых учреждениях. Мы все ходим на работу, это приводит к росту (заболевших - ИФ)», — цитирует «Интерфакс-Сибирь» замгубернатора Ивана Деева.





По данным сайта стоп.коронавирус.рф, Томская область находится на втором этапе снятия санитарных ограничений. При этом, коэффициент распространения инфекции превышает единицу, а это соответствует первому этапу.





Напомним, в Томской области до 30 сентября действует режим повышенной готовности. Жители региона в общественных местах, транспорте, торговых центрах должны находиться в масках. Власти региона не исключают ужесточение режима и введение новых санитарных норм.





В настоящий момент в Томской области установлены 7 098 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 5 880, умерших 82. За сутки число заболевших выросло на 73 человека.





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