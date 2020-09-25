Добрые новости
25 сентября,
2020
Новости

Власти объявили о начале второй волны коронавируса в Томской области

ТВ2
ТВ2
19 минут назад

Власти региона объявили о том, что в Томской области началась вторая волна коронавируса.

«Я думаю, что мы в начале второй волны. У нас было существенное снижение во второй половине июля — начале августа. Было по 30-45 случаев в сутки за счет. Потом мы вышли на учебу, появились вспышки в закрытых учреждениях. Мы все ходим на работу, это приводит к росту (заболевших - ИФ)», — цитирует «Интерфакс-Сибирь» замгубернатора Ивана Деева.


По данным сайта стоп.коронавирус.рф, Томская область находится на втором этапе снятия санитарных ограничений. При этом, коэффициент распространения инфекции превышает единицу, а это соответствует первому этапу.


Напомним, в Томской области до 30 сентября действует режим повышенной готовности. Жители региона в общественных местах, транспорте, торговых центрах должны находиться в масках. Власти региона не исключают ужесточение режима и введение новых санитарных норм.


В настоящий момент в Томской области установлены 7 098 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 5 880, умерших 82. За сутки число заболевших выросло на 73 человека.


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.