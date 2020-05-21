Власти объяснили, зачем срубили почти все деревья у МКЦ на Усова
Рубку деревьев на улице Усова обсудили на заседании комитета городского хозяйства Думы Томска. Заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Наталья Цветкова рассказала, чем был продиктована массовый снос деревьев, возмутивший томичей.
Наталья Цветкова напомнила, что благоустройство улицы Усова началось в прошлом году. Тогда работы проходили на Белинского, 70 и в сквере на пересечении Усова — Белинского. Специалисты согласовали снос 50 деревьев, взамен было высажено более 200 кустарников и саженцев.
В этом году работа над проектом продолжилась. В середине мая на улице Усова срубили тополя и березы. Многие жители города были недовольны таким решением мэрии, а глава города потребовал увеличить количество высаживаемых деревьев.
«Проект «Живой лаборатории» по благоустройству улицы Усова мы обсуждали с 2019 года, — пояснила Наталья Цветкова. — В рамках проектирования «Живая лаборатория» встречалась с заинтересованными лицами — собственниками квартир, которые проживают в прилегающих домах, руководителями предприятий, расположенных на данной территории. В рамках ландшафтной комиссии в течение трех месяцев рассматривался проект. Эксперты выезжали на место, обсуждали весь процесс благоустройства. Проект озеленения публиковался на сайте администрации и обсуждался в СМИ».
Рубка деревьев произошла в рамках очередного этапа реализации проекта «Живой лаборатории».
«Основная концепция — создание многоуровнего озеленения, которое бы защищало пешеходов от негативного воздействия уличной сети. Также замена погибших деревьев и изменение формы монопосадки на более обширный ассортимент деревьев. Сейчас подрядчик вырубил 163 старовозрастных и аварийных дерева. Взамен этих деревьев будут посажены крупномерные саженцы ивы серебристой, черемухи, яблони, а также кустарники. Территория приобретет новый вид: появится больше зеленых насаждений, это будет новое озеленение, которое хотелось бы попробовать в нашем городе», — рассказала Цветкова.
По словам Цветковой, тополя, особенно старые, крайне небезопасны около проезжей части и тротуаров.
«За последнюю неделю вследствие усиления ветров, даже не ураганных, а просто обычных, на Усова было несколько случаев падения деревьев, которые были вырваны с корнем. Деревья падали на проезжую часть, на контейнерную площадку. То есть ситуация с деревьями на этой территории довольно критическая», — сказала Наталья Цветкова.
При этом у мэрии нет цели срубить все тополя в городе, подчеркивает Цветкова. По ее словам, тополя хорошо высаживать в больших парках и массивах.
«Последние документы, регламентирующие озеленение, утверждены в 1989 году. Крупные производственные предприятия, негативно влияющие на экологию, уже располагаются за пределами города, больше всего вреда на людей оказывает автотранспорт. Поэтому необходимо менять структуру озеленения и создавать зеленые барьерные полосы, которые будут защищать пешеходов», — отметила Цветкова.
В свою очередь председатель комитета Максим Резников отметил, что главное в вопросе озеленения — понимать, что взамен вырубленных деревьев посадят новые.
«Есть разные мнения, нужно приходить к конечному результату. Говорить жителям и объяснять. Необходимо, чтобы было что-то взамен. Это правильный подход – уходить от тополей, которые идут вдоль дорог, возле линий электропередачи, пешеходных дорожек. Тополь — это потенциально опасное дерево, он часто падает от ветра. Но нужно не просто сносить их, а заменять на другие деревья», — отметил Максим Резников.
При этом Дмитрий Звонка — бывший главный садовник ВДНХ и вице-президент Евразийской Ассоциации Арбористов, считает, что для Томска, кроме липы, хороши и тополя. «Единственное, надо выбирать более прочные и не дающие пуха варианты. Не те, что при Советской власти сажали, не бальзамический тополь, а более приспособленные варианты», — советует специалист по деревьям с тридцатилетним стажем.
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