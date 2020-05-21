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21 мая,
2020
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Власти объяснили, зачем срубили почти все деревья у МКЦ на Усова

ТВ2
ТВ2
55 минут назад

Рубку деревьев на улице Усова обсудили на заседании комитета городского хозяйства Думы Томска. Заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Наталья Цветкова рассказала, чем был продиктована массовый снос деревьев, возмутивший томичей. 

Проект "Живой лаборатории" по благоустройству улицы Усова
Проект "Живой лаборатории" по благоустройству улицы Усова

Наталья Цветкова напомнила, что благоустройство улицы Усова началось в прошлом году. Тогда работы проходили на Белинского, 70 и в сквере на пересечении Усова — Белинского. Специалисты согласовали снос 50 деревьев, взамен было высажено более 200 кустарников и саженцев.

В этом году работа над проектом продолжилась. В середине мая на улице Усова срубили тополя и березы. Многие жители города были недовольны таким решением мэрии, а глава города потребовал увеличить количество высаживаемых деревьев. 

Рубка деревьев на проспекте Усова в мае 2020 года
Рубка деревьев на проспекте Усова в мае 2020 года

«Проект «Живой лаборатории» по благоустройству улицы Усова мы обсуждали с 2019 года, — пояснила Наталья Цветкова. — В рамках проектирования «Живая лаборатория» встречалась с заинтересованными лицами — собственниками квартир, которые проживают в прилегающих домах, руководителями предприятий, расположенных на данной территории. В рамках ландшафтной комиссии в течение трех месяцев рассматривался проект. Эксперты выезжали на место, обсуждали весь процесс благоустройства. Проект озеленения публиковался на сайте администрации и обсуждался в СМИ».


Рубка деревьев произошла в рамках очередного этапа реализации проекта «Живой лаборатории». 


«Основная концепция — создание многоуровнего озеленения, которое бы защищало пешеходов от негативного воздействия уличной сети. Также замена погибших деревьев и изменение формы монопосадки на более обширный ассортимент деревьев. Сейчас подрядчик вырубил 163 старовозрастных и аварийных дерева. Взамен этих деревьев будут посажены крупномерные саженцы ивы серебристой, черемухи, яблони, а также кустарники. Территория приобретет новый вид: появится больше зеленых насаждений, это будет новое озеленение, которое хотелось бы попробовать в нашем городе», — рассказала Цветкова.


По словам Цветковой, тополя, особенно старые, крайне небезопасны около проезжей части и тротуаров.


«За последнюю неделю вследствие усиления ветров, даже не ураганных, а просто обычных, на Усова было несколько случаев падения деревьев, которые были вырваны с корнем. Деревья падали на проезжую часть, на контейнерную площадку. То есть ситуация с деревьями на этой территории довольно критическая», — сказала Наталья Цветкова. 

Власти объяснили, зачем срубили почти все деревья у МКЦ на Усова
Власти объяснили, зачем срубили почти все деревья у МКЦ на Усова
Власти объяснили, зачем срубили почти все деревья у МКЦ на Усова
Власти объяснили, зачем срубили почти все деревья у МКЦ на Усова
Власти объяснили, зачем срубили почти все деревья у МКЦ на Усова
Власти объяснили, зачем срубили почти все деревья у МКЦ на Усова
Власти объяснили, зачем срубили почти все деревья у МКЦ на Усова
Власти объяснили, зачем срубили почти все деревья у МКЦ на Усова
Власти объяснили, зачем срубили почти все деревья у МКЦ на Усова
Власти объяснили, зачем срубили почти все деревья у МКЦ на Усова

При этом у мэрии нет цели срубить все тополя в городе, подчеркивает Цветкова. По ее словам, тополя хорошо высаживать в больших парках и массивах.


«Последние документы, регламентирующие озеленение, утверждены в 1989 году. Крупные производственные предприятия, негативно влияющие на экологию, уже располагаются за пределами города, больше всего вреда на людей оказывает автотранспорт. Поэтому необходимо менять структуру озеленения и создавать зеленые барьерные полосы, которые будут защищать пешеходов», — отметила Цветкова.


В свою очередь председатель комитета Максим Резников отметил, что главное в вопросе озеленения — понимать, что взамен вырубленных деревьев посадят новые.


«Есть разные мнения, нужно приходить к конечному результату. Говорить жителям и объяснять. Необходимо, чтобы было что-то взамен. Это правильный подход – уходить от тополей, которые идут вдоль дорог, возле линий электропередачи, пешеходных дорожек. Тополь — это потенциально опасное дерево, он часто падает от ветра. Но нужно не просто сносить их, а заменять на другие деревья», — отметил Максим Резников.


При этом Дмитрий Звонка — бывший главный садовник ВДНХ и вице-президент Евразийской Ассоциации Арбористов, считает, что для Томска, кроме липы, хороши и тополя. «Единственное, надо выбирать более прочные и не дающие пуха варианты. Не те, что при Советской власти сажали, не бальзамический тополь, а более приспособленные варианты», — советует специалист по деревьям с тридцатилетним стажем.


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