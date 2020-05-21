Власти объяснили, зачем срубили почти все деревья у МКЦ на Усова

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Рубку деревьев на улице Усова обсудили на заседании комитета городского хозяйства Думы Томска. Заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Наталья Цветкова рассказала, чем был продиктована массовый снос деревьев, возмутивший томичей.

Наталья Цветкова напомнила, что благоустройство улицы Усова началось в прошлом году. Тогда работы проходили на Белинского, 70 и в сквере на пересечении Усова — Белинского. Специалисты согласовали снос 50 деревьев, взамен было высажено более 200 кустарников и саженцев.

В этом году работа над проектом продолжилась. В середине мая на улице Усова срубили тополя и березы. Многие жители города были недовольны таким решением мэрии, а глава города потребовал увеличить количество высаживаемых деревьев.