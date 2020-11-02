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02 ноября,
2020
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Власти объяснили «сидячую госпитализацию» в медсанчасти №2

ТВ2
ТВ2
47 минут назад

Большой наплыв пациентов стал причиной «сидячей госпитализации» в медико-санитарной части № 2 Томска. Областные власти увеличили приемные покои скорой медицинской помощи и Томской районной больницы.

«Организация дополнительных приемных покоев в респираторных госпиталях на базе больницы скорой помощи и Томской районной больницы позволит сразу взять на себя тех пациентов, у которых подтверждено заболевание новой коронавирусной инфекцией, сократив срок ожидания медпомощи, — прокомментировал начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев. — Таким образом, изменена маршрутизация, согласно которой все пациенты с ОРВИ ранее доставлялись в МСЧ № 2 для определения степени тяжести состояния и проведения ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию».


Коечный фонд приемно-сортировочного отделения МСЧ № 2 (фильтр), где определялся диагноз и проводились все диагностические исследования, расширен с 80 до 150 коек. По данным властей, в выходные в МЧС в сутки по поводу госпитализации обращались до 90-95 человек, это и стало причиной скопления людей в коридорах больницы.


«При этом и в этих стесненных условиях всем поступившим пациентам врачами оказана необходимая медицинская помощь», — подчеркнул начальник департамента.   

Добавим, что накануне в соцсетях Томска разошлось видео из приемного покоя второй МСЧ. На видео видно, что даже в коридорах госпиталя мест под койки не осталось, а некоторые пациенты сидят на стульях.

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