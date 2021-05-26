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26 мая,
2021
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Власти объяснили, почему закрыт тоннель на 76-ом километре

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Специалисты Ростехнадзора приступают к приемке «прокола» на 76-ом километре, сообщает Центр управления регионами.


«В течение 20 рабочих дней они будут проверять, насколько построенный объект соответствует проектно-сметной документации. Открытие автомобильного движения по тоннелю возможно только после получения заключительной оценки. Подрядчик администрации Томска выполнил весь объем планируемых работ в ходе строительства железнодорожной развязки в районе 76-го км – обновил дорожное покрытие по Богашевскому тракту, установил освещение, перенес инженерные коммуникации и прочее», — прокомментировали специалисты Департамента капитального строительства Томска.

Власти объяснили, почему закрыт тоннель на 76-ом километре

Строительство транспортного узла на 76-м км железной дороги Тайга – Томск началось в 2017 году. Узел объединяет четыре городские улицы (Красноармейская, 19-й Гвардейской дивизии, Мокрушина и Нефтяная) и две магистрали, ведущие из южной части в центр города (Богашевский и Коларовский тракты).


Общая стоимость проекта – более 1,8 млрд рублей. В настоящее время большинство работ уже завершилось. Официально открыть переезд обещают в ближайшее время.


В середине мая мэрия экстренно открыла проезд по проколу на несколько часов. 


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