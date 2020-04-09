Власти объяснили, почему в Томской области усилено патрулирование

Администрация Томской области объяснила ситуацию с усилением патрулирования. Ранее сотрудники ГИБДД стали массово останавливать водителей и проверять у них документы. Проверки также коснулись и пешеходов.

«Обращаем внимание, что режим «повышенная готовность» прямо указывает на усиление работы правоохранительных органов и контроль за мобильностью граждан. Сотрудники полиции вправе проверить документы (а граждане обязаны покидать дома с удостоверениями личности), установить причину передвижения граждан и в случае нарушения режима оформить протокол об административном правонарушении. Наказание по этому факту назначает суд», — говорится в сообщении обладминистрации.





Они отмечают, действия сотрудников полиции и решение суда в данном случае опираются на требования статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (введена Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ: невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации). Невыполнение требований этой статьи влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей.





Напомним, в регионе с 18 марта и до 22 часов 14 апреля в Томской области действует режим повышенной готовности . 31 марта губернатор ввел режим полной самоизоляции. Оба режима накладывают ряд ограничений на работу предприятий и жизнь граждан.





Жители региона вправе выходить из дома в ближайший продуктовый магазин, в аптеку, в медучреждение, для выноса мусора и выгула собаки (в радиусе 200 метров от места регистрации), на работу (при предъявлении служебного удостоверения либо справки от работодателя в произвольной форме в случае, если деятельность организации не приостановлена в соответствии с режимом «повышенная готовность»). Также граждане могут поехать на дачу в узком семейном кругу. Во избежание недоразумений рекомендуется иметь при себе документы, подтверждающие право на использование земельного участка, находящегося за городской чертой.





При этом Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.





Про возможность посещать гипермаркеты и супермаркеты в пояснении пресс-службы обладминистрации ничего не говорится. Однако ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о расширении товаров первой необходимости. В обновленный перечень вошли средства индивидуальной защиты и медицинские изделия, топливо, электрооборудование, строительные и отделочные материалы, сантехника, компьютерное оборудование и бытовые приборы, садово-огородный инвентарь, спички, свечи, бытовая химия, постельное белье, зоотовары, одежда и обувь.​





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