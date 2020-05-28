Деев объяснил, почему не дается статистика коронавируса в муниципалитетах Томской области

Жители Томской области неоднократно обращались в редакцию ТВ2 с вопросом, почему власти региона не дают статистику о заболевших коронавирусом в муниципалитетах региона. Замгубернатора по социальной политике Иван Деев объяснил это решение властей.

28 мая Иван Деев выступал на областной Думе в рамках «Часа губернатора». Депутат Думы Леонид Терехов обратился к вице-губернатору с вопросом, почему отсутствует статистика о заболевших коронавирусом в муниципалитетах.





«Жители Чаинского района обращались ко мне с жалобой. Говорили, что поздно узнали про очаг. Если бы узнали раньше, то могли бы как-то обезопасить себя», — рассказал Терехов.





Иван Деев отметил, что жители, даже если бы узнали об очаге заболевания, предпринять какие-то специальные меры не смогли бы.





«Все меры своевременно были приняты администрацией и эпидемиологами. Очаг заболевания мы смогли остановить за неделю, — сказал замгубернатора. — А чтобы предотвратить ситуацию, достаточно соблюдать всем известные меры защиты (носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию), не ходить в гости, не устраивать пышных дней рождений и свадеб».





По мнению Деева, сейчас неважно, сколько именно заболевших в Томске или Стрежевом. К тому же маленькие цифры заболеваемости в отдельных муниципалитетах могут создать для жителей региона ложную иллюзию покоя.





«Когда речь идет о небольших муниципальных образованиях, то ситуация бывает патовая. Люди вычисляют, кто заболел, и начинается травля. Это было в трех муниципалитетах. Люди находили заболевших и начиналось: зачем ты привез, зачем ездил в Новосибирск и т. д.», — подчеркнул Деев.





Ранее уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова рассказывала, что в Томской области были случаи травли людей с коронавирусом.





«Были ситуации, когда люди, узнав, что у соседей COVID-19, организовывали настоящую травлю в социальных сетях и в жизни. И может быть, тут важна защита врачебной тайны, чтобы никто не узнал диагноз. Особенно в небольшом населенном пункте. Таким случаям нужно давать жесткую оценку. Мне коллеги рассказывали, что заболела семья с маленьким ребенком и в их отношении началась натуральная травля, агрессивно вели себя люди. Невозможно с этим мириться. Каждый, кто станет свидетелем (агрессивного поведения), должен, если не вмешаться, то хотя бы сообщить, чтобы прекратились такие факты», — говорила Елена Карташова.









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