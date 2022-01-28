Власти области надеются, что летом 2022 года в ТЮЗе начнутся ремонтные работы

«Идет к концу разработка проекта, деньги в бюджете, это 40 млн рублей, стоят. Надеюсь, что к лету проведем торги и работы начнутся. Торопиться с ремонтом памятника мы не будем, это вообще последняя история», — рассказал Павел Волк.

Областные власти надеются, что основные ремонтные работы Театра юного зрителя, пострадавшего в результате пожара, начнутся летом 2022 года. Такую информацию озвучил в ходе пресс-конференции начальник департамента по культуре Томской области Павел Волк.

Напомним, 20 февраля в здании Театра юного зрителя произошел пожар. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, пожарные тушили его около четырех часов. Спектакли большой сцены ТЮЗ перенес на другие площадки.

По предварительным расчетам, на проведение ремонтных работ понадобится 134 миллиона рублей. Сейчас ведется работа над проектом восстановления зала, она должна завершиться в первой половине следующего года. Проектировщик обозначил цифру в 40 миллионов рублей — эти деньги пойдут на ремонт зала и крыши над ним.

Здание ТЮЗа является памятником архитектуры регионального значения. Оно было построено в 1911 году, в нем располагался кинотеатр «Новый», построенный Александром Громовым. В 2007-2012 годах в здании театра проводился капитальный ремонт.