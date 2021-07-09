Власти обещают построить первые жилые корпуса в новом кампусе на левом берегу Томи к 2023 году

Строительство жилых корпусов в кампусе для всех вузов Томска на 10 тыс. мест планируется завершить в конце 2023 - начале 2024 года. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Томской области Андрей Антонов.

«Жилье, мы его должны в конце 2023 — начале 2024 года запустить (в эксплуатацию). А бассейн и многофункциональный учебный центр, с учетом необходимости специализированного оборудования по очистке воды, мы должны запустить в 2024 году», — сказал Антонов.

По его словам, в течение месяца планируется завершить техническое задание на проектирование, чтобы в этом году начать подготовку проектно-сметной документации, а летом 2022 года приступить к строительству.