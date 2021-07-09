Власти обещают построить первые жилые корпуса в новом кампусе на левом берегу Томи к 2023 году
Строительство жилых корпусов в кампусе для всех вузов Томска на 10 тыс. мест планируется завершить в конце 2023 - начале 2024 года. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Томской области Андрей Антонов.
«Жилье, мы его должны в конце 2023 — начале 2024 года запустить (в эксплуатацию). А бассейн и многофункциональный учебный центр, с учетом необходимости специализированного оборудования по очистке воды, мы должны запустить в 2024 году», — сказал Антонов.
По его словам, в течение месяца планируется завершить техническое задание на проектирование, чтобы в этом году начать подготовку проектно-сметной документации, а летом 2022 года приступить к строительству.
О строительстве студенческого кампуса на 20 тысяч мест стало известно в июне 2019 года. Кампус возведут в рамках президентского национального проекта «Образование». Помимо корпусов общежитий, в кампусе разместят спортивные объекты, общественные пространства для образования и творчества, техно- и природные парки.
Стоимость строительства кампуса оценивается в 30 млрд рублей. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сказал, что правительство выделит на строительство 18 млрд рублей.
Власти отметили, что в 2021-2022 году должны пройти общественные слушания. Кроме того, планируется, что будет организован конкурс по разработке нейминга и визуального стиля будущего межвузовского кампуса.