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Главная Новости Власти обещают построить первые жилые корпуса в новом кампусе на левом берегу Томи к 2023 году
Новости

Власти обещают построить первые жилые корпуса в новом кампусе на левом берегу Томи к 2023 году

ТВ2
ТВ2 ТВ2
17 часов назад

Строительство жилых корпусов в кампусе для всех вузов Томска на 10 тыс. мест планируется завершить в конце 2023 - начале 2024 года. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Томской области Андрей Антонов.

«Жилье, мы его должны в конце 2023 — начале 2024 года запустить (в эксплуатацию). А бассейн и многофункциональный учебный центр, с учетом необходимости специализированного оборудования по очистке воды, мы должны запустить в 2024 году», — сказал Антонов.

По его словам, в течение месяца планируется завершить техническое задание на проектирование, чтобы в этом году начать подготовку проектно-сметной документации, а летом 2022 года приступить к строительству.

О строительстве студенческого кампуса на 20 тысяч мест стало известно в июне 2019 года. Кампус возведут в рамках президентского национального проекта «Образование». Помимо корпусов общежитий, в кампусе разместят спортивные объекты, общественные пространства для образования и творчества, техно- и природные парки. 

Стоимость строительства кампуса оценивается в 30 млрд рублей. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сказал, что правительство выделит на строительство 18 млрд рублей.

Власти отметили, что в 2021-2022 году должны пройти общественные слушания. Кроме того, планируется, что будет организован конкурс по разработке нейминга и визуального стиля будущего межвузовского кампуса.
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