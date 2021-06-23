Власти объяснили, почему нельзя перенести ремонт взлетно-посадочной полосы томского аэропорта

Перенос работ, из-за которых аэропорт Томска будет вынужден ограничить свою работу, невозможен из-за погодных условий. Об этом сообщает томский Центр управления регионом (ЦУР) со ссылкой на главу профильного департамента.

По словам начальника департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрия Баева, с 1 июня специалисты выполняли специальную оценку состояния взлетно-посадочной полосы. Это было необходимо, так как именно ее результат определял, на какой срок будет ограничена работа аэропорта.

«На основе результатов оценки к 15 июня заказчиком, проектировщиком и подрядчиком был выработан и согласован график производства работ. В ночь с 16 на 17 июня издано специальное авиационное сообщение (NOTAM) об ограничениях на аэродроме. Минимальный срок предупреждения авиакомпаний об ограничениях в полетах, установленный законодательством, составляет 45 дней. В связи с этим ограничения вводятся со 2 августа. Укладка асфальта — это уже завершающая часть, подготовительные работы к ней начались сразу же, с 1 июня. Срок работ ограничен строительным сезоном и не может быть смещен на сентябрь-октябрь из-за невозможности качественной укладки асфальта в дождь и при низких температурах», — комментирует начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев.