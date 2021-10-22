Власти объяснили, как потратили миллиард рублей, выделенный на зарплаты бюджетникам

У томских педагогов не выросла заработная плата, хотя из областного бюджета был выделен миллиард рублей на повышение зарплат бюджетников. Такое заявление сделала депутат Думы Томска Елена Ульянова.

«На заседании комитета по социальным вопросам спросила и.о. начальника городского управления образования Максима Савенкова о том, получили ли педагоги Томска обещанную прибавку к заработной плате в 5,1% - такой уровень роста цен зафиксировал Томскстат. Решение об этом было принято на последнем собрании предыдущего состава областной Думы 5 августа и было широко разрекламировано в СМИ: губернатор нашел миллиард рублей, чтобы поднять зарплаты бюджетникам! Выяснилось, что город Томск, в котором живет и работает уж точно больше половины бюджетников региона, получил всего 168 миллионов рублей. Этими деньгами смогли поднять среднюю зарплату воспитателей в детских садах до уровня средней зарплаты педагогов в школах. Формально, выполнили майский указ президента. На деле - никакого повышения зарплаты бюджетникам в случае роста цен, как это предусматривает Трудовой кодекс РФ, не случилось», — возмутилась депутат гордумы Томска Елена Ульянова и пообещала написать запрос в прокуратуру.

На вопрос Елены Ульяновой ответили в телеграмм-аккаунте Центра управления регионом.



​«На последнем собрании предыдущего состава областной Думы, 5 августа, принято решение о выделении более одного миллиарда рублей для всей бюджетной сферы. 810 млн из них предусмотрено на повышение заработной платы указанным категориям работников, включая педагогов садов, дополнительного и среднего профессионального образования, работников культуры, социальных работников, медиков. Педагогов школ это решение не затронуло, так как уровень заработной платы им уже был увеличен по решению президента за счет доплат за классное руководство», — отметила заместитель начальника департамента общего образования Ирина Штауб.

По ее словам, еще 205 млн рублей было направлено на обеспечение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, чья зарплата ниже установленного размера МРОТ.

«Нашему департаменту выделили порядка 410 млн рублей, из которых 295 млн. рублей предусмотрены на повышение заработной платы педагогам детских садов и организаций дополнительного образования. Остальные средства направлены на повышение заработной платы до уровня МРОТ (12 792 рубля + районный и северный коэффициенты) работникам образовательных организаций – уборщикам, поварам, сторожам и другим», — рассказала она.