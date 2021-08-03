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Главная Новости Власти объяснили гибель семьи после прививки новосибирской вакциной от коронавируса
Новости

Власти объяснили гибель семьи после прививки новосибирской вакциной от коронавируса

ТВ2
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2 часа назад

В минздраве заявили, что семья из Краснодара, скончавшаяся после вакцинации новосибирской «ЭпиВакКороной», имела тяжелые соматические заболевания. Причиной смерти трех родственников также мог быть коронавирус. 

Скончавшиеся получили только первый компонент «ЭпиВакКороны», рассказал «РИА Новостям», источник в органах здравоохранения. При этом на 10-12 день после вакцинации у них обнаружили коронавирус. 

 

«Будучи в инкубационном периоде заболевания новой коронавирусной инфекцией, люди получили первый этап вакцинации 26 июня, — рассказал собеседник агентства. — У них были тяжелые соматические заболевания: сахарный диабет, находились на гемодиализе». 

Источник «РИА Новостей» также предположил, что летальный исход связан с перенесенным коронавирусом в поздней форме, а не с вакцинацией.

Напомним, в Краснодаре через несколько недель после вакцинации «ЭпиВакКороной» умерли 37-летний отец, его 36-летняя жена и 58-летняя теща.  У погибших осталась 13-летняя дочь.

Телеграм-канал Readovka сообщает, что вся семья опасалась последствий после прививки, но очень боялась заболеть. Поэтому, узнав о вакцине «ЭпиВакКорона», после которой почти нет побочек, решила ставить ее. В Краснодарском крае её нет, поэтому члены семьи специально ездили в Москву. Все привились 29 июня. Через неделю заболели и слегли с высокой температурой. Потом были госпитализированы. Умерли 37-летний отец семьи, его 36-летняя жена и 58-летняя теща. Отец мужчины находится в реанимации.

Их родственница рассказала в интервью «МК», что у них у всех был медотвод по сахарному диабету. К тому же — двое находились на диализе: «Лялечке должны были сделать какую-то плановую операцию, связанную с почками, но в диализном центре ей вроде как сказали, что без прививки делать ничего не станут. И раз уж так сложилось, они все вместе заодно решили уколоться».

Ранее активисты требовали независимой проверки вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Они хотят публикации результатов третьей фазы испытаний или приостановки вакцинации новосибирским препаратом. Независимые исследователи «ЭпиВакКороны» во главе с Андреем Криницким опубликовали письмо с просьбой проверить эффективность вакцины и как можно скорее представить итоги третьей фазы испытаний

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