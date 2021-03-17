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17 марта,
2021
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Власти недовольны содержании трассы Стрежевой — Нижневартовск

ТВ2
ТВ2
39 минут назад

Специалисты «Томскавтодор» выявили недостатки зимнего содержания трассы Стрежевой — Нижневартовск.


На участках обнаружен накат на проезжей части, снежные валы перед ограждениями безопасности на мостах и неочищенная площадка для стоянки автомобилей. ООО «Промстройгрупп», осуществляющему содержание трассы, выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Также произведено удержание около 30 % от суммы месячного содержания по контракту.


«В настоящий момент заказчик в отношении организации, выполняющей содержание дороги Стрежевой — Нижневартовск, проводит претензионную работу. Устранение замечаний подрядчик выполняет согласно установленным срокам предписания», — отметил начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев.

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