Власти недовольны содержании трассы Стрежевой — Нижневартовск

Специалисты «Томскавтодор» выявили недостатки зимнего содержания трассы Стрежевой — Нижневартовск.





На участках обнаружен накат на проезжей части, снежные валы перед ограждениями безопасности на мостах и неочищенная площадка для стоянки автомобилей. ООО «Промстройгрупп», осуществляющему содержание трассы, выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Также произведено удержание около 30 % от суммы месячного содержания по контракту.





«В настоящий момент заказчик в отношении организации, выполняющей содержание дороги Стрежевой — Нижневартовск, проводит претензионную работу. Устранение замечаний подрядчик выполняет согласно установленным срокам предписания», — отметил начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев.

