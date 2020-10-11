Власти не нашли следы нефтепродуктов на Ангаре, где в реку вылилось 500 литров топлива

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Специалисты не обнаружили пятен нефти на Ангаре, куда вылилось 500 литров топлива и в районе ввели режим ЧС. Об этом сообщил ТАСС замглавы Кежемского района Олег Зиновьев.

«Обследовали место предполагаемого разлива, пятен не обнаружено, завтра будут продолжать поиски, расширяя зону осмотра», - сообщил Олег Зиновьев.

Специалисты Роспотребнадзора заявили, что разлив нефтепродуктов не представляет опасности для населения, так как на этом участке Ангары нет «источников водоснабжения населенных пунктов».

Следственный комитет проводит проверку по факту загрязнения реки Ангара в районе села новая Кежма нефтепродуктами. Расследование происшествия поставлено на контроль в прокуратуре Красноярского края.