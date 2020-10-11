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11 октября,
2020
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Власти не нашли следы нефтепродуктов на Ангаре, где в реку вылилось 500 литров топлива

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Специалисты не обнаружили пятен нефти на Ангаре, куда вылилось 500 литров топлива и в районе ввели режим ЧС. Об этом сообщил ТАСС замглавы Кежемского района Олег Зиновьев.

«Обследовали место предполагаемого разлива, пятен не обнаружено, завтра будут продолжать поиски, расширяя зону осмотра», - сообщил Олег Зиновьев.

Специалисты Роспотребнадзора заявили, что разлив нефтепродуктов не представляет опасности для населения, так как на этом участке Ангары нет «источников водоснабжения населенных пунктов». 

Следственный комитет проводит проверку по факту загрязнения реки Ангара в районе села новая Кежма нефтепродуктами. Расследование происшествия поставлено на контроль в прокуратуре Красноярского края.

Напомним, 2 октября в районе села Новая Кежма Кежемского района Красноярского края при транспортировке цистерны с дизельным топливом на барже произошел прорыв, топливо разлилось в Ангаре. 


Цистерна с топливом принадлежит компании «Приангарский Лесоперерабатывающий Комплекс». Согласно данным Фокус.контур, компания принадлежит юридическим лицам в ОАЭ.  

Власти не нашли следы нефтепродуктов на Ангаре, где в реку вылилось 500 литров топлива

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