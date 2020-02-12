Власти не будут менять проект парковки аэропорта, несмотря на недовольство жителей поселка

В областной администрации не намерены корректировать проект строительства второй дополнительной парковки на подъезде к аэропорту после недовольства жителей поселка Аэропорт, сообщил замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.

В декабре мы рассказывали, что в поселке Аэропорт собралась инициативная группа жителей, которые протестуют против строительства дополнительной парковки на месте единственного в поселке лесопарка, где местные жители много лет ходили на лыжах и гуляли. Также эта лесополоса защищала жилые дома от ветров и запахов авиатоплива со взлетной полосы. Под строительство парковки лес у поселка вырубили. При этом, по словам местных, стройка началась быстро и без их ведома, о планах строительства и вырубке леса в поселке не знали, а общественные слушания по проекту не проводились. Начальник департамента транспорта Юрий Баев утверждал, что слушания были. Также местные жители убеждены, что вторая дополнительная парковка аэропорту просто не нужна, так как построенная несколькими месяцами ранее парковка на 130 машин с противоположной стороны дороги даже в пиковые для аэровокзала часы заполняется не полностью. В областном департаменте транспорта и дорожной деятельности возражали, что при проектировке рассчитывалась нагрузка на все парковки, поэтому строительство оправдано. Также местных жителей не устраивало, что по проекту, парковка в некоторых местах будет практически вплотную примыкать к жилым домам. Подробнее об этой ситуации мы рассказывали в истории «Чистый воздух vs машино-место».

Игорь Шатурный на своей пресс-конференции по итогам года прокомментировал эту ситуацию и заявил: строительство парковок необходимо, а недовольства местных жителей нет.





«Насчет тех ваших слов, что она стоит пустая, я как-то удивлен. Мы ее очень быстро и оперативно справа (парковку с правой стороны дороги – прим. ред.) строили, чтобы уменьшить проблемы для наших жителей и гостей. Мы же прекрасно помним, что когда не было этой дороги, люди парковались вдоль дороги и пешком шли до аэропорта. И безопасность была проблемой, и жалобы от людей мы каждый день получали. Оперативно мы закрыли эту проблему парковкой на 132 места. По второй части да, были жалобы от людей, мы объяснили, что этот проект длится, пока жалоб снова не поступало», —ответил на вопрос журналиста ТВ2 Игорь Шатурный.





Житель поселка Аэропорт и член инициативной группы против строительства Евгений Зубов рассказал ТВ2, что областные власти не выходили на контакт с жителями, а недовольство просто проигнорировали, строительство продолжается.