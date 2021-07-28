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Главная Новости Власти направят больше 60 млн рублей на достройку дома на Профсоюзной,7
Новости

Власти направят больше 60 млн рублей на достройку дома на Профсоюзной,7

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства принял решение выделить деньги на достройку дома по улице Профсоюзной, 7 в Томске и выплату компенсаций дольщикам долгостроя на улице Сосновой, 16 дом 7 в Северске.

«На достройку дома по улице Профсоюзной, 7 будет направлено 62,6 миллиона рублей, из которых 52 миллиона — средства федерального бюджета, еще 10,6 миллиона — областной казны, — сказал заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. — Принятое решение позволит решить квартирный вопрос 65 обманутых дольщиков».

Региональный фонд защиты дольщиков готовит документы для приобретения земельного участка под домом и самого дома, вопрос будет решаться в Арбитражном суде. Планируется проведение конкурса по выбору проектировщика и подрядчика для завершения строительства.

«Второе решение Наблюдательного совета касается долгостроя по улице Сосновой, 16 дом 7 в Северске. Здесь члены ЖСК «Тайга» получат компенсации за так и непостроенные квартиры, дальнейшую судьбу стройплощадки определит федеральный фонд защиты прав дольщиков, — сказал вице-губернатор. — На выплату компенсаций семерым дольщикам мы направим 17,7 миллиона рублей».

В 2021 году приняты решения и по другим долгостроям областного центра: дольщики с Нефтяной, 3 получат компенсации за недостроенное жилье, а многоквартирники по пер. Нижнему, 49 (блоки А, В, Е) и пр. Мира, 33 будут достроены.

Дом по адресу Профсоюзная, 7 начинали строить в мае 2012 года. Стройка здания шла с нарушениями: работы велись без разрешительной документации. Однако позже они возобновились. Одновременно застройщик начал продажу квартир.  В декабре 2015 года стройка была полностью заморожена. Планировалось, что дом будет сдан к декабрю 2017 года. Директор компании «СибирьСтройКомфорт» Дмитрий Патрушев говорил, что ждет одобрения кредита. Однако позднее в отношении застройщика была введена процедура банкротства. В мае 2020 года компанию признали банкротом, в отношении должника открыто конкурсное производство.

«Удивительный опыт по этому дому, — рассказывала на митинге в 2019 году дольщица Анастасия Учаева. — Первым застройщиком был депутат, спикер городской Думы, член правящей партии «Единая Россия» Александр Чуприн (именно он и является фигурантом дела, по данным ТВ2). На данный момент он находится под домашним арестом за мошенничество в особо крупных размерах по другому дому, Подгорная, 46. В настоящее время компания «СибирьСтройКомфорт» находится на стадии банкротства и достраивает дом, который в 95 % готовности. Дом практически достроен: сделаны фасады, окна, внутренняя отделка, установлены лифты. В этом состоянии дом находится уже пять лет. Мы могли получить этот дом еще пять лет назад, достаточно было вложить семь миллионов».

Возведение многоквартирника на ул. Сосновой, 16 дом 7 в Северске началось в 2008 году компанией ООО «Микрорайон Сосновка» с привлечением денег дольщиков. В 2010 году в результате банкротства застройщика участок перешел ООО «Капиталинвест», которое также в дальнейшем обанкротилось. С 2016 года дольщики образовали ЖСК «Тайга».

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