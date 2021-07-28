Власти направят больше 60 млн рублей на достройку дома на Профсоюзной,7

«На достройку дома по улице Профсоюзной, 7 будет направлено 62,6 миллиона рублей, из которых 52 миллиона — средства федерального бюджета, еще 10,6 миллиона — областной казны, — сказал заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. — Принятое решение позволит решить квартирный вопрос 65 обманутых дольщиков». Региональный фонд защиты дольщиков готовит документы для приобретения земельного участка под домом и самого дома, вопрос будет решаться в Арбитражном суде. Планируется проведение конкурса по выбору проектировщика и подрядчика для завершения строительства. «Второе решение Наблюдательного совета касается долгостроя по улице Сосновой, 16 дом 7 в Северске. Здесь члены ЖСК «Тайга» получат компенсации за так и непостроенные квартиры, дальнейшую судьбу стройплощадки определит федеральный фонд защиты прав дольщиков, — сказал вице-губернатор. — На выплату компенсаций семерым дольщикам мы направим 17,7 миллиона рублей». В 2021 году приняты решения и по другим долгостроям областного центра: дольщики с Нефтяной, 3 получат компенсации за недостроенное жилье, а многоквартирники по пер. Нижнему, 49 (блоки А, В, Е) и пр. Мира, 33 будут достроены.

Дом по адресу Профсоюзная, 7 начинали строить в мае 2012 года. Стройка здания шла с нарушениями: работы велись без разрешительной документации. Однако позже они возобновились. Одновременно застройщик начал продажу квартир. В декабре 2015 года стройка была полностью заморожена. Планировалось, что дом будет сдан к декабрю 2017 года. Директор компании «СибирьСтройКомфорт» Дмитрий Патрушев говорил, что ждет одобрения кредита. Однако позднее в отношении застройщика была введена процедура банкротства. В мае 2020 года компанию признали банкротом, в отношении должника открыто конкурсное производство.

«Удивительный опыт по этому дому, — рассказывала на митинге в 2019 году дольщица Анастасия Учаева. — Первым застройщиком был депутат, спикер городской Думы, член правящей партии «Единая Россия» Александр Чуприн (именно он и является фигурантом дела, по данным ТВ2). На данный момент он находится под домашним арестом за мошенничество в особо крупных размерах по другому дому, Подгорная, 46. В настоящее время компания «СибирьСтройКомфорт» находится на стадии банкротства и достраивает дом, который в 95 % готовности. Дом практически достроен: сделаны фасады, окна, внутренняя отделка, установлены лифты. В этом состоянии дом находится уже пять лет. Мы могли получить этот дом еще пять лет назад, достаточно было вложить семь миллионов».

Возведение многоквартирника на ул. Сосновой, 16 дом 7 в Северске началось в 2008 году компанией ООО «Микрорайон Сосновка» с привлечением денег дольщиков. В 2010 году в результате банкротства застройщика участок перешел ООО «Капиталинвест», которое также в дальнейшем обанкротилось. С 2016 года дольщики образовали ЖСК «Тайга».