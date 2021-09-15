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Власти Кузбасса намерены закончить ремонт разбитого участка трассы Томска Томск-Мариинск в 2023 году

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Департамент контрактной системы Кузбасса объявил аукцион на проведение последнего этапа капремонта проблемного участка трассы Томск - Мариинск в Ижморском районе Кемеровской области. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на данные на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, работы пройдут на участке трассы с 149 км по 154 км. Срок исполнения контракта - с 1 января 2022 года по 30 сентября 2023 года. Начальная (максимальная) цена контракта - 617 млн рублей.

Прием заявок на участие в торгах продлится до 21 сентября, в этот же день состоится аукцион.

Капремонт данного участка станет завершающим этапом приведения в нормативное состояние отрезка трассы со 133,7 км по 154 км между селами Постниково и Берикуль. На протяжении долгих лет данный участок автодороги не имел твердого покрытия, из-за чего на его преодоление уходило около1,5 часов.

Ранее сообщалось, что трассу Томск — Мариинск передадут в федеральную собственность не раньше 2026 года. Полностью отремонтировать эту дорогу планируется в 2024 году. Общая протяженность трассы Томск – Мариинск — 202 км, из них по территории Томской области проходит 76,7 км. 

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