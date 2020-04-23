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23 апреля,
2020
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Власти: Количество безработных в Томской области может вырасти на три тысячи человек

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

На 22 апреля в Томской области было официально зарегистрировано 6 731 безработных. По словам замгубернатора по экономике Андрея Антонова, это достаточно низкий уровень, однако за последние две недели от жителей региона поступило около трех тысяч обращений по признанию себя попавшими в сложную ситуации по поиску работы. Большинство из них — люди, которые работали неофициально или получали серую зарплату. 


«По закону мы должны за десять дней предоставить возможность трудоустройства. На 11 день, если человеку не нашли работу, он признается временно безработным. Поэтому ожидаем, что к концу недели безработных будет в районе девяти тысяч человек. Половина людей, которые пришли за помощью, не имели трудовой деятельности или у них был длительный перерыв в работе. Мы понимаем, что это те люди, которые находились в теневом секторе экономике. Для нас это тоже определенный анализ», — сообщил Андрей Антонов в рамках заседания областной Думы.


В настоящее время максимальный размер пособия по безработице равен величине МРОТ и составляет 12 130 рублей. С учетом дополнительной потребности общий объем средств на выплату составит 839 миллионов рублей.

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