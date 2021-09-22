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  3. Власти Каргасокского района выдали семье ребенка с инвалидностью дом с трещинами
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Власти Каргасокского района выдали семье ребенка с инвалидностью дом с трещинами

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Томская областная прокуратура сообщает о том, что власти Каргасокского сельского поселения предоставили семье, которая воспитывает ребенка с инвалидностью, непригодный для жилья дом.

«В частности, фундамент требует укрепления, пол первого этажа, наружныестены не утеплены, на расположенных в холодном подполье трубопроводах отопления, водоснабжения, канализации отсутствует  теплоизоляция,  на стенах и перекрытиях имеются многочисленные трещины», — говорится в сообщении.

Чтобы защитить интересы ребенка-инвалида прокурор района обратился с иском в суд о понуждении администрации Каргасокского сельского поселения произвести капитальный ремонт дома.

Суд удовлетворил иск в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.

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