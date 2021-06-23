Власти Иркутска разыграют авто среди вакцинировавшихся от коронавируса

Власти Иркутска собираются провести розыгрыш автомобиля среди жителей, которые поставили прививку от COVID-19. Об этом заявил заммэра и председатель комитета по социальной политике города Виталий Барышников, пишет ТАСС.

«По поручению мэра мы начали подготовку, отрабатываем розыгрыш призов среди вакцинировавшихся. Главным призом станет автомобиль», — сообщил заммэра. Он добавил, что акция будет мотивировать иркутян вакцинироваться.

Марка автомобиля для розыгрыша пока не уточняется.

Сейчас по официальным данным в Иркутской области прививки от коронавируса поставили 13, 6% жителей. Ежедневно вакцинируют около 5-6 тысяч человек.

Отметим, розыгрыши 19 автомобилей среди впервые привившихся проводят в Моске. Там каждую неделю будут разыгрывать по пять автомобилей Renault Logan. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал лотерею машин стоимостью около 1 млн рублей. В Подмосковье среди привишихся разгрывают трехкомнатную квартиру. Также акция с розыгрышем квартир проходит в Уфе.