Власти: Гранит на набережной Лагерного сада — лишь один из вариантов

Заммэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус прокомментировал информацию о возможном оформлении набережной в Лагерном саду в гранит. По его словам, эскизы, которые оказались в интернете — лишь один из вариантов возможного благоустройства, а все варианты перед утверждением вынесут на голосование томичей. Комментарий опубликовал ЦУР региона.

Ранее сообщалось, что томское «Проектно-сметное бюро» завершило работу над проектом гранитной набережной Лагерного сада, об этом писало агентство РИА Томск со ссылкой на заммэра Вячеслава Черноуса. Проект находился на согласовании, после этого должен был решиться вопрос с финансированием. Томичи с соцсетях осудили проект и выразили опасения, что он не придаст эстетичный вид набережной и будет дорогостоящим. В связи с этим Центр Управления Томской области подготовил комментарий заммэра по благоустройству заммэра Черноуса.





«Еще в прошлом году люди голосовали по проекту благоустройства Лагерного сада в 2021 году. Сейчас он уже утвержден, выбран подрядчик, и скоро начнутся строительные работы. В проекте нет благоустройства набережной, там только работы по тропе здоровья.

эскизы, попавшие в интернет, – это один из обсуждаемых вариантов благоустройства в последующие годы. Облицовка гранитом – момент спорный, так как эта территория весной затапливается, и льдом гранит может разрушаться. В установленные сроки мы определимся с окончательным списком вариантов и вынесем их на обсуждение и голосование томичей», —сказал заммэра.





По поводу проекта Лагерного сада в граните ранее высказался блогер Илья Варламов. Он считает проект неудачным, ведь набережная, по его мнению, должна быть пространством безопасным, демократичным, справедливым и экологичным.





«Важно, чтобы разным людям было чем заняться. Например, пенсионерам нужно спокойствие, места для отдыха, тень. Детям нужны площадки для игр, подросткам – место для активного отдыха, родителям с детьми – место, где будет тихо, влюбленным важен красивый вид, офисному планктону и хипстерам – место, где можно было бы перекусить во время обеденного перерыва. Сегодня в городе как никогда важна зелень, контакт с природой. Люди устали от асфальта и машин, и общественное пространство должно предоставлять возможность отдохнуть от шумного города, перезагрузиться и набраться сил... А теперь посмотрите, что собираются построить в Томске. Это ад какой-то. На набережной, конечно, не только гранит, но остальное не лучше. Асфальт, забор, фонари, всё!», — написал Варламов.





Лагерный сад начали благоустраивать четыре года назад по нацпроекту «Жилье и городская среда». В 2018 году обновляли нижнюю террасу, там укрепили склоны, уложили асфальт и установили амфитеатр. Через год, в 2019 году, ремонтировалась верхняя терраса - монумент и Вечный огонь. В 2020 году продолжились работы на нижней террасе.





Отметим, в 2019 году в Томске открылась набережная Ушайки в граните и бетоне, построенная на деньги Газпрома. Ее много критиковали, в том числе известный блогер-урбанист Илья Варламов назвал ее «памятником глупости».









Читайте также:





В сети появились эскизы набережной вдоль томского Лагерного сада в граните





Илья Варламов: «Томск будет гранитным»