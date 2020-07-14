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14 июля,
2020
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Новости

Власти города отменили празднование Дня томича из-за пандемии коронавируса

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Празднование Дня томича в 2020 году не состоится в традиционном формате из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал журналистам мэр города Иван Кляйн.

Власти города отменили празднование Дня томича из-за пандемии коронавируса

«Проводить массовые мероприятия праздничного характера, подвергать людей опасности и устраивать пир во время чумы мы однозначно не будем», — подчеркнул Иван Кляйн.


Он отметил, что сейчас рассматривается вариант провести День томича в формате онлайн. Ранее по такому же принципу отпраздновали и День города. В течение нескольких дней томичи могли посетить онлайн-экскурсии, выставки, поучаствовать в конкурсах.


«Такой-формат рассматривается. Но я не знаю, как такое воспримется томичами. Люди всегда хотят отмечать праздники хорошо, на широкую ногу», — отметил Иван Кляйн.


День томича празднуется ежегодно с сентября 2015 года. Обычно в рамках праздника организуют несколько площадок: спортивных, развлекательных, познавательных. Одно из ключевых мест традиционно занимает площадка «Вкусное местное», на которой томские предприятия и рестораны презентуют необычные гастрономические рекорды.

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