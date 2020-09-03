Власти Германии установили, что Навального отравили веществом группы «Новичок»

Власти Германии назвали покушение на оппозиционера «из ряда вон выходящим событием» и ждут разъяснений от российских властей. Также Германия планирует сообщить о результатах исследования анализов Навального партнерам по ЕС и НАТО, пишет ВВС, и власти намерены связаться с Организацией по запрещению химического оружия.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске и увезли политика в реанимацию омской БСМП 1, где он находится сейчас в коме и тяжелом состоянии. Предполагалось, что Навального могли отравить. Родственники и соратники, которые прилетели в Омск, настаивали на транспортировке Алексея в независимую клинику, однако омские врачи настаивали на том, что Навальный должен остаться на лечение в Омске в течение ближайших двух суток. При этом в Омск тогда уже прибыл самолет, который должен был доставить политика в одну из клиник Германии. Близкие опасались, что за двое суток могут как ухудшиться состояние Алексея, так и затеряться следы вещества, которым предположительно могли отравить политика. Подробнее со всей хронологией событий можно ознакомиться здесь.





Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш пишет в твиттере, что Алексей по-прежнему в коме, на ИВЛ. Состояние остается тяжелым. «Активность холинэстеразы восстанавливается, но изменений его состояния в ближайшее время ждать не стоит».





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