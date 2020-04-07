Власти: газификация села Дзержинское завершится к августу 2020 года

Газификация села Дзержинское выполнена более чем на 50 %. Бригады компании «Газводстрой» ведут строительно-монтажные работы. Они уже проложили 16 км газораспределительных сетей, установили четыре газорегуляторных пункта, выполнили 203 газопровода-ввода к жилым домам. Согласно муниципальному контракту, работы должны быть завершены в начале августа 2020 года, сообщает пресс-служба мэрии.





В итоге будут газифицированы 659 домовладений по ул. Фабричная, Совхозная, Спортивная, Сибирская, Северная, Светлая, Новая, Мира, Логовая, Лесная, Зеленая, Заводская, Дружбы, Дзержинского, Гагарина, в пер. Мира, Лесном, Фабричном, Дзержинского. Общая протяженность газораспределительных сетей превысит 25 км.





Добавим, что на улицах просел грунт и дорогу частично подтопило водой. Сотрудники компании «Газводстрой» устраняют эти провалы.





По словам замгубернатора Александра Феденева, газификация — одна из острейших проблем Томской области. Так, Степановка, Березкино, Свечной, Киргизка, Богашево ждут газификации уже несколько лет. По словам мэра города, сейчас есть шесть или семь уже готовых проектов, работы по которым не могут начаться из-за отсутствия денег.





«По моему мнению, несправедливо идет софинансирование, когда все муниципалитеты газифицируются по областному закону 5 % на 95 %, а город Томск 50 % на 50 %. Конечно, этих ресурсов нам не хватает, если бы нам позволили финансироваться, как все остальные муниципальные образования, мы бы смогли значительно ускорить газификацию всех районов», — говорил мэр.



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